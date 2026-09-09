Autopsia de Agostina Vega: determinan que murió por estrangulamiento

La investigación por el brutal asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona a la provincia de Córdoba, sumó elementos determinantes. Los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de la menor revelaron la crueldad del ataque, confirmaron las causas del fallecimiento y provocaron un giro inmediato en la situación procesal del único sospechoso.

De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte de Agostina Vega fue una asfixia mecánica por estrangulamiento. Los peritos científicos determinaron que el crimen se perpetró en las primeras horas posteriores a su desaparición, estimando el momento del deceso entre la 1:00 y las 3:00 de la mañana de aquel domingo, en el interior de la vivienda ubicada en la calle Cofico.

#Agostina ⚠️❎ Luis Juez exigió la renuncia del ministro Quinteros “por incompetente”



El senador nacional Luis Juez lanzó durísimas críticas contra el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y reclamó públicamente su salida del cargo en medio de la conmoción por… pic.twitter.com/gvmqrMM3Sy — ANDigital (@ANDigitalOK) June 1, 2026

Detalles del informe forense y agravamiento de la imputación

El estudio médico legal aportó datos cruciales sobre los niveles de violencia ejercidos por el agresor. Las pericias constataron un daño severo en vísceras y determinaron la presencia de posibles signos de abuso sexual. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los restos —hallados en un descampado casi una semana después del hecho—, los especialistas señalaron que resultará sumamente complejo arribar a una conclusión médica definitiva respecto a la agresión sexual.

Por otra parte, los análisis complementarios de laboratorio descartaron de forma concluyente que la adolescente estuviera embarazada, desestimando una de las hipótesis iniciales que circulaban en torno al caso. Asimismo, la autopsia confirmó que los restos de la menor presentaron un desmembramiento posterior al fallecimiento, una maniobra que el criminal ejecutó con el objetivo evidente de ocultar el cuerpo y dilatar el hallazgo.

Prisión perpetua: la situación judicial del detenido

A partir de la contundencia de las pruebas recolectadas y las revelaciones del informe forense, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, tomó una medida judicial drástica y modificó la calificación legal que pesaba sobre el único detenido del caso, Claudio Gabriel Barrelier.

El fiscal agravó formalmente la acusación de Barrelier al delito de femicidio, una tipificación penal que contempla como única opción la pena de prisión perpetua en el Código Penal Argentino.

Con el informe de la autopsia incorporado formalmente al expediente judicial, la fiscalía buscará consolidar la reconstrucción de los movimientos del imputado dentro de la propiedad de la calle Cofico durante la madrugada del crimen, mientras se aguardan los resultados de los peritajes complementarios sobre los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa.