El presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió al regreso del delantero colombiano Sebastián Villa a la institución de la Ribera y recordó que dijo que “en el momento que tuviera una sentencia dejaría de jugar, y fue lo que pasó”. Vale recordar que el futbolista fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas y lesiones leves en violencia de género, en tanto que fue absuelto por la imputación de abuso sexual con acceso carnal.

Luego expuso que fue “una suerte” tenerlo en el equipo antes del momento de su condena a dos años y un mes de prisión condicional por abuso sexual, y afirmó que en aquel momento el colombiano tuvo que vivir “momentos raros”.

#Fútbol ⚽🔥 Riquelme justificó la incorporación de Villa, condenado por violencia de género: “Cumplió su sentencia”



El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, defendió el regreso del delantero colombiano Sebastián Villa y considera que merece una segunda oportunidad… pic.twitter.com/3xaFZXRVFb — ANDigital (@ANDigitalOK) July 23, 2026

“Estamos contentos con cada jugador que llega al club”, enfatizó el ídolo Xeneize en declaraciones a TyC Sports, para luego dar cuenta que Villa “merecía una oportunidad”.

Tras valorar que no necesitará “adaptarse al mundo Boca”, el presidente se refirió como “momentos raros” a los días en los que era citado a declarar ante la Justicia, cuestionando que coincidían con los días de partido, y asegurando que “puede ayudar al equipo” ya que “ya cumplió sentencia”.

Renovado “Sector L”

Al aludir al Sector L, de una de las plateas de La Bombonera, de cara a la calle Brandsen, el presidente destacó la remodelación. Explicó que quienes allí se acerquen vivirán “un momento muy bonito” y “no van a poder creer lo que se van a encontrar”.

En concreto, la intervención generó un lobby renovado, pasillos más amplios y sectores gastronómicos. “Antes acá había una pared”, resumió.

El sueño frustrado de Dybala

En torno a no poder concretar la incorporación de Paulo Dybala, campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina, Riquelme se limitó a decir: “Preguntale a él”.

“¿No hablan con él ustedes? Yo de vez en cuando hablo. Me debe la camiseta, esperemos que algún día cumpla”, remató.