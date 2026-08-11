Claudio Lozano advirtió por el equilibrio fiscal “dibujado”

El economista y presidente del partido Unidad Popular, Claudio Lozano, aseguró que “está dibujado” el tan mentado “equilibrio fiscal” del que se vanagloria el Gobierno. “Cuando uno mira los dos años y medio en términos externos del balance de divisas de la Argentina, no se encuentra con una situación razonable”, planteó.

El extitular del Banco Nación sostuvo que “Argentina tiene un saldo comercial en bienes de unos 50.000 millones de dólares y prácticamente la totalidad de ese saldo -44.000 millones de dólares- se va en dolarización de excedentes, en fuga de capitales. A lo cual hay que sumar que la Argentina pagó 30.000 millones de dólares de deuda pública y casi 20.000 millones de dólares en lo que sería el consumo superior de los sectores de mayor capacidad económica, básicamente gasto en el exterior y turismo”.

“El desbalance de divisas de la Argentina hace que, en ese período donde tuvo un saldo favorable de 50.000 millones de dólares, necesite prácticamente otros 50.000 de nuevo endeudamiento; pero no para financiar desarrollo ni cosa que se le parezca, sino para sostener un esquema de salida absolutamente extractiva, de profunda destrucción del tejido productivo y de consolidación de un patrón de absoluta desigualdad”, disparó en declaraciones a Perfil.

Así las cosas, el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas consignó que “en términos externos no hay nada positivo que esté pasando. Y si uno se fija en términos del equilibrio fiscal de la Argentina, tampoco: el país acumula 11 meses continuos de caída de la recaudación, sometido a una situación de ajuste casi perpetuo con un superávit financiero que el Gobierno declama de 1,9 billones de pesos en el primer semestre, el cual es mentiroso porque en realidad acumula 21 billones de intereses impagos en el mismo semestre”.

“Además de eso, viene acumulando casi 6 billones de deudas flotantes, es decir, de gastos ya realizados que no han sido pagados. O sea que, en ese sentido, ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista externo hay nada que se le parezca a una situación controlada”, condensó Lozano.

“Lo que sí hay es un mecanismo permanente de endeudamiento de la Argentina, al cual esta calificación de Moody's contribuye, pero que mantiene al país en un sistema de endeudamiento perpetuo, de ajuste perpetuo y de desarticulación productiva general”, lamentó.

Finalmente, puso de relieve que “disciplina fiscal hay que tener, pero hay que ser cuidadoso. Hoy no hay disciplina fiscal, por eso dije lo que te dije antes: hay un superávit financiero dibujado”.