Abrió el primer complejo de cines del sur de la Ciudad de Buenos Aires

El sur de la Ciudad de Buenos Aires suma una nueva propuesta de entretenimiento en el marco del plan de desarrollo que impulsa el Gobierno porteño. Tras las obras, abrió en Villa Lugano el primer gran complejo de cines.

El complejo de Cinemark en el predio Factory Parque Brown (Avenida Fernández de la Cruz 4602) tiene cinco salas con capacidad para mil espectadores. Hasta ahora, los cines más cercanos estaban en Flores o Caballito.

“A los porteños nos encanta ir al cine, es una industria que apoyamos mucho desde la Ciudad porque además de darnos cultura y entretenimiento, genera trabajo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, acompañado en el corte de cintas por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, y el gerente general de Cinemark, Martín Álvarez Morales.

En tanto, consignó que “hasta hoy, una familia de zona sur tenía que hacer mínimo 10 o 12 kilómetros para ir al cine. Con la apertura de estas cinco salas ahora van a poder disfrutar de ver una peli a pocas cuadras de su casa”.

Plan integral

La inauguración del complejo se da en el marco del plan de desarrollo del sur porteño que lleva adelante la Ciudad en alianza con el sector privado. El objetivo es consolidar al sur como un nuevo polo de crecimiento, con inversiones que generen empleo, potencien el desarrollo logístico, amplíen la oferta de vivienda y mejoren la conectividad y la infraestructura urbana.

“Estamos desarrollando el sur para que tenga la misma oferta de calidad que el resto de la Ciudad y esto se logra trabajando junto al privado, que invierte y apuesta por el crecimiento de cada uno de nuestros barrios. Y nosotros, desde el Estado, hacemos lo que hay que hacer: ordenar y dar certezas. La previsibilidad y la confianza son la señal de ese desarrollo que queremos”, sumó Macri.

La nueva propuesta marca un antes y un después en la identidad del barrio: ahora tiene oferta propia, mejora la zona y genera puestos de trabajo. Las salas están dentro de un área comercial con más de 80 locales de ropa, juguetería, artículos para el hogar y perfumerías, además de un hipermercado y un patio de comidas.

Por su parte, Di Mario expresó que “los vecinos de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo esperaron este cine por más de tres décadas. Por eso, nos pone muy contentos haber sido los articuladores del nuevo cine en un lugar que está creciendo cada vez más por población, por oferta, por demanda y por todas las nuevas atracciones”.



