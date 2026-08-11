Gran Parque de Juegos, propuesta gratuita para toda la familia en Quilmes

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, estuvo presente este miércoles el Gran Parque de Juegos, que está funcionando en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (bulevar Indio Gómez -ex Vicente López- y Lafinur), en el marco de la programación de las “Vacaciones 360”, organizadas por la Municipalidad local, con entrada libre y gratuita.

“Cientos de chicos, chicas y familias disfrutan las Vacaciones de Invierno 360 con juegos, circo, espacios gamers, maquillaje artístico, plaza blanda y muchas actividades para compartir”, puntualizó la jefa comunal.

Pura diversión y risas en el Poli! 🥳🎪



🙍‍♀️🙍‍♂️Así están viviendo los chicos y chicas las Vacaciones de Invierno 360 en el Reinaldo Gorno.



Acercate a compartir en familia: juegos, circo, espacio gamer, plaza blanda y un montón de sorpresas más.#SeguimosParaAdelante ☀️💜 pic.twitter.com/ceSjJJD3dU — Quilmes Gobierno (@QuilmesMuni) July 21, 2026

En este sentido, puntualizó que “hasta el 2 de agosto, Quilmes va a vivir dos semanas con más de 400 propuestas culturales, recreativas y deportivas, todas libres y gratuitas, para que cada familia pueda disfrutar de este receso cerca de su casa”.

“Con Mayra Mendoza elegimos que el acceso a la cultura, al juego y al encuentro también sea una política pública. Y que estas vacaciones sean, además, una oportunidad para seguir acompañando el trabajo de nuestros artistas y fortalecer la identidad cultural de nuestra ciudad”, completó Mieri.

En tanto, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, sostuvo que “es una propuesta para todas las edades con entrada libre y gratuita. Invitamos a que todas y todos puedan acercarse. El Municipio de Quilmes a través de esta política pública garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a un espacio de diversión. Eso es sumamente importante”.

El Gran Parque de Juegos se podrá disfrutar hasta el sábado 1 de agosto, todos los días de 10 a 15. El predio cuenta con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, centro de actividades, carpa de circo, samba, simulador 5D, reloj loco, simulador de surf, bungee jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables, camas elásticas y foodtrucks, entre otras acciones.

Cabe destacar que la agenda de invierno en el Municipio de Quilmes contempla más de 400 propuestas culturales, recreativas y educativas, con entrada libre y gratuita, que se desarrollarán hasta el domingo 2 de agosto en distintos espacios culturales del distrito. La oferta incluye funciones de teatro, cine, títeres, circo, música y danza, además de talleres y experiencias participativas destinadas a chicos, chicas y familias.

¡Iniciaron las Vacaciones de Invierno en #Quilmes!



El Teatro Municipal abrió el receso invernal con la función de “Arcadia y Umbra: el secreto del equilibrio”, dando inicio a dos semanas llenas de teatro, cine, circo, música, talleres y propuestas para disfrutar en familia. pic.twitter.com/wL4rcHUDHb — Quilmes Gobierno (@QuilmesMuni) July 20, 2026

Las actividades también tienen lugar en el Teatro Municipal, la Casa de las Culturas, el Espacio INCAA Quilmes, el Centro Cultural Mercedes Sosa, el Museo Histórico Fotográfico, el Museo Almirante Brown, el Museo Roverano, el Museo del Transporte, la Biblioteca Domingo Sarmiento, el CPC Amaicha, el CPA Leonardo Favio y el Centro Cultural y Biblioteca IAPI, entre otros espacios comunales.