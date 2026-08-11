martes 11 de agosto de 2026 - Edición Nº4525

Municipios | 23 jul 2026

Vacaciones 360

Gran Parque de Juegos, propuesta gratuita para toda la familia en Quilmes

Cuenta con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, carpa de circo, simulador de surf, bungee jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables, camas elásticas y foodtrucks, entre otras acciones.

A pura diversión en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno.
TAGS: QUILMES, VACACIONES DE INVIERNO, EVA MIERI, GRAN PARQUE DE JUEGOS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL REINALDO GORNO

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, estuvo presente este miércoles el Gran Parque de Juegos, que está funcionando en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (bulevar Indio Gómez -ex Vicente López- y Lafinur), en el marco de la programación de las “Vacaciones 360”, organizadas por la Municipalidad local, con entrada libre y gratuita.

“Cientos de chicos, chicas y familias disfrutan las Vacaciones de Invierno 360 con juegos, circo, espacios gamers, maquillaje artístico, plaza blanda y muchas actividades para compartir”, puntualizó la jefa comunal.

En este sentido, puntualizó que “hasta el 2 de agosto, Quilmes va a vivir dos semanas con más de 400 propuestas culturales, recreativas y deportivas, todas libres y gratuitas, para que cada familia pueda disfrutar de este receso cerca de su casa”.

“Con Mayra Mendoza elegimos que el acceso a la cultura, al juego y al encuentro también sea una política pública. Y que estas vacaciones sean, además, una oportunidad para seguir acompañando el trabajo de nuestros artistas y fortalecer la identidad cultural de nuestra ciudad”, completó Mieri.

En tanto, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, sostuvo que “es una propuesta para todas las edades con entrada libre y gratuita. Invitamos a que todas y todos puedan acercarse. El Municipio de Quilmes a través de esta política pública garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a un espacio de diversión. Eso es sumamente importante”.

El Gran Parque de Juegos se podrá disfrutar hasta el sábado 1 de agosto, todos los días de 10 a 15. El predio cuenta con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, centro de actividades, carpa de circo, samba, simulador 5D, reloj loco, simulador de surf, bungee jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables, camas elásticas y foodtrucks, entre otras acciones.

Cabe destacar que la agenda de invierno en el Municipio de Quilmes contempla más de 400 propuestas culturales, recreativas y educativas, con entrada libre y gratuita, que se desarrollarán hasta el domingo 2 de agosto en distintos espacios culturales del distrito. La oferta incluye funciones de teatro, cine, títeres, circo, música y danza, además de talleres y experiencias participativas destinadas a chicos, chicas y familias.

Las actividades también tienen lugar en el Teatro Municipal, la Casa de las Culturas, el Espacio INCAA Quilmes, el Centro Cultural Mercedes Sosa, el Museo Histórico Fotográfico, el Museo Almirante Brown, el Museo Roverano, el Museo del Transporte, la Biblioteca Domingo Sarmiento, el CPC Amaicha, el CPA Leonardo Favio y el Centro Cultural y Biblioteca IAPI, entre otros espacios comunales.

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