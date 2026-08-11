La ya habitual tranquilidad -por lamentables razones- que reina en las paradas de taxis de la capital bonaerense se vio alterada días atrás, cuando minutos antes de las 15 horas uno de los conductores se agarró a trompadas con el secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata, Juan Carlos Berón.

El violento episodio tuvo lugar en la parada de 13 y 46, a una cuadra del Palacio de Tribunales local y a dos de Plaza Paso, en pleno centro de la ciudad, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se aprecia el inicio de la pelea y la intervención de otros choferes que se encontraban en el lugar e intentaron separarlos.

Cabe mencionar que la pelea ocurrió el pasado lunes 13 de julio, pero trascendió en las últimas horas, después de que se conociera el video.

Los protagonistas del hecho fueron un conductor de taxi y el ya mencionado referente sindical, Juan Carlos Berón, aunque los motivos que originaron el violento episodio son confusos.

El chofer denunció que la pelea empezó porque el dirigente supuestamente le había pinchado los neumáticos del auto. Según dijo, cuando le consultó por lo ocurrido, se desató una discusión que terminó con golpes.

#Policiales 🚕🥊 Taxista y líder sindical se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata



Una insólita escena se vivió en el centro de La Plata, donde un taxista y un dirigente sindical protagonizaron una pelea a golpes de puño en plena vía pública. El enfrentamiento ocurrió en… pic.twitter.com/zaa7AbTmaV — ANDigital (@ANDigitalOK) July 23, 2026

Sin embargo, Berón declaró al portal 0221 que él no tuvo nada que ver con los daños al auto. Siempre según su relato, el día de la agresión llegó al lugar en su auto y cuando se bajó el taxista lo increpó y lo insultó, hasta que finalmente, empezó la agresión física.

Ambos involucrados realizaron las denuncias ante la Policía y brindaron sus versiones sobre los hechos y días después, se conocieron las imágenes de la brutal agresión en el centro platense.