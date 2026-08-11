Premios INARIA: convocatoria de proyectos que utilicen IA para mejorar la calidad de vida

El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial lanzó oficialmente la convocatoria para la segunda edición de los Premios INARIA – Innovación para la Humanidad. Esta iniciativa federal busca identificar y reconocer aquellos proyectos desarrollados en el país que utilizan la IA no solo como un avance tecnológico, sino como una herramienta real para resolver problemas complejos y generar un impacto positivo en la sociedad.

IA con propósito

A diferencia de otros certámenes tecnológicos, los Premios INARIA no buscan distinguir la herramienta más sofisticada, sino aquellas experiencias que demuestran ser un motor de desarrollo humano, institucional o ambiental.

Bajo el lema “Innovación para la Humanidad”, la convocatoria se centra en proyectos que ya se encuentren implementados o en etapa de validación, garantizando que la IA esté puesta al servicio del bienestar colectivo y la dignidad humana.

Esta iniciativa es una oportunidad para visibilizar propuestas que impulsan equipos y organizaciones que trabajan con una tecnología ética y colaborativa en Argentina. “Toda innovación que mejora la vida de otros merece ser conocida y compartida”, señala el manifiesto de la institución, invitando a todos los actores del ecosistema a ser protagonistas de esta transformación.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria es amplia y federal, invita a formar parte de una comunidad que transforma el futuro. Pueden postularse:

● Emprendedores, startups y empresas de todos los tamaños.

● Universidades, centros de investigación y equipos de trabajo.

● Organismos públicos (municipios y provincias) y organizaciones de la sociedad civil.

● Cooperativas, fundaciones y colegios profesionales.

Los interesados podrán presentar sus proyectos en categorías clave: Personas (salud, educación e inclusión), Prosperidad (industria, agro y finanzas), Instituciones (transparencia y gestión pública), Planeta (sustentabilidad y cambio climático) y Ciencia y Conocimiento.

Cada propuesta será evaluada por un Banco de Evaluadores expertos bajo tres dimensiones fundamentales: la innovación para resolver necesidades reales, el uso de una IA responsable (ética, transparente y segura) y, fundamentalmente, el impacto verificable que el proyecto genera en su entorno.

Vale destacar que la participación en los Premios INARIA es completamente gratuita. Los interesados pueden postular sus proyectos hasta el 30 de septiembre de 2026. Para más información, bases y condiciones, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: www.inaria.ar o contactarse vía correo electrónico a [email protected].