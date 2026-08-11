Milei suma rechazos pero La Libertad Avanza sigue arriba en intención de voto

El “Votómetro”, un estudio realizado en base a 121 encuestas procesadas, marca que si las elecciones fuesen hoy el escenario se mantiene sin cambios: con un ballotage entre Javier Milei y Axel Kicillof.

En tanto, julio prolonga una tendencia, todavía no significativa, desfavorable al oficialismo. Así las cosas, con 16.1 % de indecisos, candidaturas abiertas y más de un año a las elecciones, la definición de la elección esta abierta.

En lo que hace a la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei, el saldo es negativo ya que un 39,2 % aprueba y un 56,2 % desaprueba.

De todas maneras, esto no hace mella -por ahora- en la intención de voto a La Libertad Avanza, ya que la fuerza violeta conserva el liderazgo con 34,4 %, seguida por el peronismo (candidato a definir), con 27,4 %, mientras que el PRO llega a 5,9 por ciento. Más atrás aparece el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (5,4 %) y Provincias Unidas (3,9 %).

Cabe resaltar que el único candidato confirmado es Javier Milei, los demás espacios aún no han confirmado quién encabezará su lista.

Escenarios posibles

---) LLA gana sin ballotage

La Libertad Avanza supera el 45 %, o el 40 % con más de 10 puntos sobre el PJ en ~38–41 % según encuestas recientes. Este escenario requiere que el agregado suba 4–5 puntos (algo posible con integración PRO pero improbable con la tendencia actual).

---) Se va a ballotage

Ningún candidato alcanza las condiciones constitucionales. Los dos más votados (Milei y Kicillof según todas las encuestas) pasan a segunda vuelta 30 días después.

Qué es el “Votómetro”

El relevamiento de Fundación CIGOB y Red Lines es una herramienta que propone una evolución en la forma de interpretar elecciones: integra datos, los ordena y los transforma en escenarios que permiten entender no solo qué puede ocurrir, sino con cuánto grado de probabilidad.

Organiza y jerarquiza la información disponible, integra distintas fuentes en una lectura coherente, Construye escenarios en base a probabilidades y aporta una mirada sistemática sobre procesos dinámicos

Es relevante porque en la actualidad, la volatilidad electoral y la fragmentación del voto exigen nuevas formas de análisis.