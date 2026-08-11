Fiesta de la Empanada en Reta: una escapada con sabor frente al mar

Ubicado a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Tres Arroyos será sede de una de las propuestas gastronómicas más atractivas del invierno. El balneario Reta recibirá a vecinos y turistas para disfrutar de la 3ª Fiesta de la Empanada, una celebración que combina los mejores sabores, música en vivo, tradición y solidaridad, y que además invita a descubrir los paisajes, las playas y los atractivos turísticos del distrito.

“Queremos que quienes nos visiten disfruten no solo de la fiesta, sino también de las playas, la tranquilidad y la hospitalidad que caracterizan a Reta”, puntualizó el delegado de la localidad, Daniel Civetta.

También destacó que el evento representa una excelente oportunidad para conocer los atractivos turísticos del partido de Tres Arroyos. Asimismo, indicó que desde la Delegación se trabaja junto a las instituciones locales para consolidar esta celebración como uno de los encuentros más importantes del invierno en la costa bonaerense

La cita será el domingo 26 de julio, desde las 11, en el anfiteatro de Reta, ubicado en avenida Stella Maris y calle 48, con entrada libre y gratuita. Allí, vecinos y turistas podrán degustar una amplia variedad de empanadas elaboradas por instituciones y cocineros locales.

A las tradicionales salteñas se sumarán propuestas de osobuco, cerdo a la barbacoa, opciones vegetarianas y otros sabores pensados para todos los paladares.

La jornada estará acompañada por espectáculos musicales, peñas folclóricas y una feria de artesanos y emprendedores que pondrá en valor la producción local, convirtiendo al evento en una verdadera celebración de la identidad costera.

“Esta fiesta nació hace apenas dos años como una iniciativa sencilla y hoy se transformó en un evento que moviliza a toda la comunidad”, precisaron desde la organización.

La directora de la Escuela Secundaria N° 5, Clara Dolcetti, explicó que el objetivo principal sigue siendo reunir los fondos necesarios para construir un espacio cerrado para el establecimiento educativo y agradeció el acompañamiento de vecinos, comerciantes y la Municipalidad de Tres Arroyos, que hicieron posible el crecimiento de la celebración.

Además de disfrutar de la fiesta, quienes lleguen hasta el destino podrán aprovechar para recorrer algunos de los principales puntos turísticos de Tres Arroyos. Las extensas playas de Reta, Claromecó, Orense y Dunamar invitan a caminar junto al mar, descansar en un entorno natural y descubrir paisajes característicos de la costa bonaerense. La propuesta se completa con espacios naturales, gastronomía basada en productos locales y la tranquilidad que distingue a estos balnearios durante el invierno.

La Fiesta de la Empanada también tiene un fuerte compromiso con la comunidad. Organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria N° 5, el objetivo es recaudar fondos para construir un espacio cerrado destinado a la única escuela secundaria de la localidad, una obra de gran importancia para estudiantes y docentes.

Para garantizar el desarrollo de todas las actividades, la organización dispondrá de una gran carpa, por lo que el evento se realizará incluso si las condiciones climáticas no son las ideales.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta de la Empanada ofrece una excelente oportunidad para combinar sabores, cultura, música y solidaridad con una escapada para descubrir los atractivos turísticos de uno de los rincones más tranquilos y auténticos de la costa bonaerense.