“Canelones”, otra celebrada historia de Hernán Casciari que llega al cine

El jueves 6 de agosto llega al cine la película Canelones, dirigida por Christian Basilis y Ana Laura Gussoni, basada en una historia de Hernán Casciari. El film está protagonizado por Verónica Llinás, Darío Barassi, Agustín Aristarán y César Bordón.

Esta comedia negra inspirada en hechos reales sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015.

Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio.

Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche.

Nacida bajo el singular modelo de producción comunitaria de Orsai Audiovisuales junto a más de cinco mil socios productores, el film traslada a la pantalla grande el celebrado relato de Hernán Casciari.

El proyecto aborda desde el suspenso y el humor oscuro el peso de las herencias invisibles y las cuentas pendientes del pasado, condensando la tensión dramática en el transcurso de una única e intensa jornada.

