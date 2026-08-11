Jorge Macri dijo que “no hay que descartar” un acuerdo PRO-La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que “las relaciones con La Libertad Avanza son buenas” y señaló que “no hay que descartar” un acuerdo electoral para 2027, porque la “gran amenaza es que vuelva el kirchnerismo y el populismo”.

🔴 "NUESTRA GRAN AMENAZA ES VOLVER AL KIRCHNERISMO"



👉 Jorge Macri (@jorgemacri), Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli) sobre un posible acuerdo con La Libertad Avanza. pic.twitter.com/uPqkTmDbwB — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 23, 2026

Al ser consultado por un posible acuerdo electoral entre el PRO y la fuerza violeta, el alcalde metropolitano dijo que “no hay que descartarlo porque el gran desafío es no volver al pasado, no volver al kirchnerismo y al populismo, que nos dejó un país devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, explicó que para no volver al pasado se deben “encontrar los mecanismos para que eso no ocurra. Hoy las relaciones son buenas, la llegada de Diego (Santilli) a la jefatura de Gabinete también ayuda”.

“Hay muchos puntos de vistan en común (entre el PRO y LLA), y puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer esfuerzos máximos para no volver al pasado”, insistió Macri.

La relación con Mauricio

Acto seguido, desmintió versiones sobre un distanciamiento con su primo, el expresidente Mauricio Macri. “Estamos muy bien, siempre me ayuda a pensar, y tiene un rol muy importante en el PRO”, recalcó.

🔴 "MI RELACIÓN CON MAURICIO ESTÁ MUY BIEN"



👉 Jorge Macri (@jorgemacri), Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli) sobre las falsas versiones de una pelea con el expresidente Mauricio Macri. pic.twitter.com/hXGf6bwsby — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 23, 2026

“Ahí donde el PRO gestiona las cosas se hacen bien, y con él la relación está muy bien”, finalizó.