martes 11 de agosto de 2026 - Edición Nº4525

Política | 23 jul 2026

Elecciones 2027

Jorge Macri dijo que “no hay que descartar” un acuerdo PRO-La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno porteño sostuvo que “hay muchos puntos de vistan en común, y puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer esfuerzos máximos para no volver al pasado”.

Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que “las relaciones con La Libertad Avanza son buenas” y señaló que “no hay que descartar” un acuerdo electoral para 2027, porque la “gran amenaza es que vuelva el kirchnerismo y el populismo”.

Al ser consultado por un posible acuerdo electoral entre el PRO y la fuerza violeta, el alcalde metropolitano dijo que “no hay que descartarlo porque el gran desafío es no volver al pasado, no volver al kirchnerismo y al populismo, que nos dejó un país devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, explicó que para no volver al pasado se deben “encontrar los mecanismos para que eso no ocurra. Hoy las relaciones son buenas, la llegada de Diego (Santilli) a la jefatura de Gabinete también ayuda”.

Hay muchos puntos de vistan en común (entre el PRO y LLA), y puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer esfuerzos máximos para no volver al pasado”, insistió Macri.

La relación con Mauricio

Acto seguido, desmintió versiones sobre un distanciamiento con su primo, el expresidente Mauricio Macri. “Estamos muy bien, siempre me ayuda a pensar, y tiene un rol muy importante en el PRO”, recalcó.

“Ahí donde el PRO gestiona las cosas se hacen bien, y con él la relación está muy bien”, finalizó.

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