Mundial pochoclero: más de 1,2 billones de visualizaciones en TikTok

Desde el partido inaugural hasta la victoria de España ante Argentina en la final, la Copa Mundial de la FIFA 2026, se convirtió en una experiencia global compartida en TikTok, donde el contenido relacionado con el torneo alcanzó 1,2 billones de visualizaciones a nivel global.

“Tanto los seguidores de toda la vida como los primerizos encontraron su propia manera de sumarse al torneo, ya sea a través de un jugador favorito, una fiesta para ver el partido en su ciudad natal, o un creador que explica el partido a medida que se desarrolla”, señalaron desde la plataforma.

Del mismo modo, dieron cuenta que “TikTok complementó la cobertura en vivo de los partidos mediante el acceso de creadores, experiencias inmersivas y funciones interactivas que ofrecieron a los aficionados nuevas maneras de vivir el torneo antes, durante y después de cada partido”.

Desde las celebraciones globales en torno a la marea escocesa en Boston y el Remo Vikingo de Noruega hasta la “Gran Pijamada Estadounidense” (Great American Sleepover), la comunidad de TikTok capturó las emociones, las tradiciones y las historias personales que hicieron del Mundial 2026 algo especial.

Momentos que definieron el torneo

• Lamine Yamal, de España, intentó el desafío de pronunciación de nombres con resultados divertidos, y Harry Kane, de la selección de Inglaterra, probó suerte rematando al arco en la app.



• Merlin the Duck y Kickball Dad mostraron su emoción y orgullo por la Copa Mundial

• Un abuelo recibió entradas sorpresa de su nieta, quien documentó el tiempo que pasaron juntos en el partido.

Un escenario global para el fandom de la Copa Mundial

El Mundial 2026 es el mayor momento de contenido de TikTok hasta la fecha, generando miles de millones de visualizaciones, millones de publicaciones y un nivel de participación récord durante todo el torneo.

La cuenta oficial @fifaworldcup generó casi 28 mil millones de visualizaciones y obtuvo más de 1.700 millones de me gusta. Desde enero de 2026, tras el acuerdo de “Plataforma Preferida”, la cuenta ganó 57 millones de seguidores.

La nueva cuenta @FIFA, lanzada justo antes del torneo, rápidamente construyó su propia audiencia alcanzando 1.500 millones de visualizaciones y 8 millones de seguidores.

Desde el inicio del torneo, se compartieron más de 22 millones de videos en TikTok utilizando hashtags relacionados con la Copa Mundial. #FIFAWorldCup y #WorldCup superaron cada uno los 12 millones de publicaciones a nivel global hasta la fecha, y las publicaciones con esos hashtags durante el torneo de 2026 aumentaron casi un 1.700 % y un 600 % respectivamente, en comparación con toda la Copa Mundial de 2022.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el mayor momento de contenido que hemos visto en TikTok, y muestra cómo los aficionados experimentan los eventos deportivos globales de manera diferente en nuestra plataforma”, expresó Rollo Goldstaub, director global de Deportes de TikTok.

Asimismo, mencionó que “la gente no solo mira resúmenes; mira reacciones, análisis tácticos, acceso detrás de escena y perspectivas de aficionados de todo el mundo. Esos diferentes puntos de entrada hacen que el deporte sea más accesible, particularmente para los aficionados nuevos o casuales, y reflejan la creatividad y la energía que los aficionados aportan a TikTok todos los días”.

En tanto, Romy Gai, director comercial de la FIFA, añadió que “la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha unido a miles de millones de personas a través del fútbol, y TikTok ha desempeñado un papel importante en extender esa experiencia mucho más allá de los estadios”.

“Durante todo el torneo, los fans celebraron, crearon y compartieron sus propias historias, haciendo que la Copa Mundial de la FIFA sea más interactiva, inclusiva y accesible que nunca. Esta asociación también está creando nuevas oportunidades para que nuestros socios de medios atraigan audiencias, amplíen su cobertura y acerquen a los aficionados a la acción”, prosiguió.

Y remató: “Junto con TikTok, estamos llegando a nuevas audiencias, inspirando a la próxima generación de fanáticos y continuando la evolución de la manera en que el mundo vive el fútbol”.

Ampliación de la experiencia del día de partido

• Innovación en la transmisión: Desde la transmisión en vivo de los primeros 10 minutos de los partidos hasta la cobertura ampliada previa y posterior a los encuentros, las señales socias publicaron más de 107.000 publicaciones en TikTok durante el torneo. Las transmisiones en vivo de las señales oficiales también generaron 660 millones de visualizaciones únicas.



• Programación original: Today @ FIFA World Cup, el programa oficial de TikTok x Copa Mundial de la FIFA en @fifaworldcup, alcanzó 45 millones de espectadores únicos a lo largo de sus episodios, acercando a las audiencias a las personalidades, las historias y la acción que rodearon cada partido.



• Participación constante de los fans: Los seguidores de todo el mundo visitaron los Hubs de la Copa Mundial de la FIFA 202 casi 520 millones de veces durante el torneo, explorando historias, consultando información de los partidos y siguiendo la acción. Brasil, México y Estados Unidos se encontraban entre las principales audiencias, lo que refleja la emoción compartida por el fútbol en todo el mundo.



• Momentos culturales globales: el Concierto de Cuenta Regresiva de la Copa Mundial de la FIFA 202 reunió a fans de todo el mundo a través de la transmisión global y los canales digitales de la FIFA, con TikTok como socio exclusivo de transmisión en vivo en redes sociales. Más de 4,5 millones de aficionados sintonizaron en vivo, otorgando a las comunidades de todas partes una vista de primera fila de la celebración.