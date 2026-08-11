Alak y la UATRE avanzan con mejoras laborales para el cordón hortícola de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo una reunión con representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para coordinar un programa orientado a fortalecer las condiciones laborales de quienes trabajan en el cordón hortícola del partido.

Del encuentro participaron la secretaria de la organización a nivel nacional, Natalia Sánchez Jáuregui, y el secretario provincial de UATRE, Javier Cabrera, quienes presentaron avances de una serie de relevamientos que la entidad viene desarrollando en distintas localidades de la capital bonaerense.

“Queremos trabajar de manera articulada para mejorar las condiciones laborales y sanitarias de quienes sostienen una actividad fundamental para la producción de la región”, expresó Alak.

Por su parte, Sánchez Jáuregui destacó: "Creemos que podemos hacer un trabajo en equipo junto a la Municipalidad para optimizar las condiciones de trabajo y sanitarias de los trabajadores”.

En ese sentido, y a partir de los relevamientos presentados durante la reunión, el Municipio y la organización gremial acordaron avanzar en una agenda común que permita identificar prioridades, definir líneas de acción y articular respuestas con las áreas y organismos competentes.