Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha

El festival más grande de Latinoamérica anunció su próximo encuentro para el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Con una convocatoria récord en las ediciones anteriores, con cerca de 100 mil personas sacudiendo las montañas y disfrutaron de más de 100 artistas en los diferentes escenarios, se renueva el ritual.

Se viene el fin de semana del año, se viene COSQUIN ROCK 2027⚡️



🗓️ 6 y 7 de Febrero

⛰️ Aeródromo Santa María de Punilla

👉🏻 Tickets disponibles MIÉRCOLES 29/07 por https://t.co/ZlyzpCe1XL pic.twitter.com/0ko7AxISuJ — Cosquín Rock (@Cosquin_Rock) July 23, 2026

“El festival nos invita a vivir el ritual de cada año con amigos, en familia, acompañado de mucha música. Cosquín Rock, es una experiencia imperdible que en cada nueva edición se supera para sorprender a su público y a las nuevas personas que se suman a vivir este encuentro único en las Sierra de Córdoba”, ponderan desde la organización.

Y subrayan que “es un festival de vivencias multisensoriales con más de 26 años de historia, de música en la montaña como parte constitutiva y una comunidad que le pone la energía necesaria para vivir una experiencia única”.

Venta de entradas

Los tickets están disponibles desde el jueves 29 de julio por www.cosquinrock.net

•⁠ YENDO - Preventa exclusiva @bbva_argentina 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock)

•⁠ LLEGANDO - Preventa exclusiva @bbva_argentina 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock)

•⁠ ⁠ VIAJANDO - Venta general, todos los medios de pago - con @bbva_argentina 12 cuotas sin interés

