Récord histórico de turistas de países no limítrofes en el primer semestre

La Argentina registró un récord histórico de llegada de turistas provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio arribaron 1.434.001 visitantes, el mejor registro de los últimos 25 años y superior al máximo alcanzado en 2019. En total, durante ese período ingresaron al país 3.115.089 turistas extranjeros, de los cuales casi la mitad provino de mercados no limítrofes.

Al respecto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, aseguró que “este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo”.

“Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord”, enumeró, para luego exclamar: “Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina”.

En ese marco, el exgobernador bonaerense destacó la importancia de continuar fortaleciendo la conectividad internacional y afirmó que “la Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más”.

Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del Presidente @JMilei: abrir la Argentina al mundo. Los cielos abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visas y la promoción turística que llevamos adelante con @InproturARG en los principales… https://t.co/2sC30BZCn8 — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) July 22, 2026

En ese sentido, recientemente encabezó el anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo, fortaleciendo la llegada de turistas brasileños a la Patagonia.

Temporada de invierno

De acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, los principales destinos de nieve registran una muy buena afluencia de visitantes.

San Carlos de Bariloche alcanza una ocupación del 85 %, Malargüe del 80 % y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70 %, con Ushuaia consolidándose como uno de los destinos más elegidos por el turismo brasileño.

Asimismo, los principales centros invernales del país desarrollan la temporada con plena actividad, respaldados por inversiones en infraestructura, nuevos medios de elevación, ampliación de servicios y sistemas de producción de nieve, fortaleciendo la oferta turística nacional.