¿Boicot a la Selección en la final? El enigmático posteo del hermano del Dibu Martínez

La dolorosa derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones dentro y fuera de la cancha. En medio de un clima enrarecido por rumores de vestuario y especulaciones sobre la continuidad de varios referentes, el entorno directo de Emiliano "Dibu" Martínez encendió las alarmas al publicar un sugerente mensaje que alimenta las teorías sobre un supuesto complot en la previa del partido decisivo.

El disparador de la polémica fue un video publicado en Instagram por Alejandro Martínez, piloto de automovilismo y hermano del arquero marplatense. En la publicación, utilizó un fragmento editado de la película Le Mans '66 (el film basado en la histórica rivalidad entre Ford y Ferrari), rotulando al piloto protagonista con el nombre de "Dibu Martínez" y a un personaje de traje oscuro con la etiqueta "every football fans" (todos los fanáticos del fútbol).

Acompañando las imágenes, Alejandro sumó una frase contundente: “¡Sin palabras! La rompiste toda como siempre”.

La metáfora de la traición y las dudas sobre el futuro

#SelecciónArgentina 🧤🇦🇷 Dibu Martínez analiza “si es momento de dar un paso al costado”



Tras la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez dejó una de las frases más impactantes del pospartido al reconocer que evaluará su futuro en la… pic.twitter.com/LXPUZY4uXI — ANDigital (@ANDigitalOK) July 21, 2026

La elección de la escena no pasó desapercibida para los fanáticos. La trama de Le Mans '66 narra cómo la propia cúpula ejecutiva de una empresa automotriz conspira para perjudicar a su corredor estrella y evitar que se quede con la victoria absoluta por disputas políticas e intereses corporativos.

En las redes sociales, los hinchas interpretaron la publicación como un mensaje entre líneas sobre supuestas anomalías o presiones externas e internas sufridas por el plantel argentino. La hipótesis cobró aún más fuerza tras las declaraciones de un exjugador de la Selección que sugirió públicamente que "algo les pasó" a los futbolistas debido a la pálida imagen colectiva del equipo, un escenario que contrastó con la actuación del "Dibu", quien quebró un récord histórico al concretar 11 atajadas en la final.

El posteo del hermano del guardameta se dio, además, pocas horas después de que el propio arquero sembrara dudas sobre su continuidad en la Albiceleste mediante un mensaje en sus redes, donde admitió que evaluaba si era momento de "dar un paso al costado" golpeado por la derrota.

#MundialDelFútbol2026 ⚽🔥 ¿Boicot a la Selección en la final? El enigmático posteo del hermano del Dibu Martínez



La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. En las últimas horas, un sugestivo mensaje publicado por… pic.twitter.com/cSAVuPedz3 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 23, 2026

Los "likes" de la esposa de Tagliafico sumaron más sospechas

El enigmático mensaje del entorno de Martínez no fue el único gesto digital que generó revuelo. En simultáneo, Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, causó un fuerte impacto tras publicar un video homenaje al lateral en TikTok con imágenes de la cita mundialista y la canción "Brillante sobre el mic" de Fito Páez, resaltando la estrofa: “Silencios que prefiero callar”.

La controversia escaló cuando los usuarios notaron que la influencer le dio "me gusta" a varios comentarios de los fanáticos que aludían directamente a una crisis de vestuario o un trasfondo no revelado:

"Igual entiendo a los demás, pero sabemos que algo pasó" (comentario respaldado con un 'like') .

"Cuando quiera hablar, lo estaremos cuidando" (comentario respaldado con un 'like') .

"Todos sabemos lo que pasó" (comentario respaldado con un 'like').

Aunque diversas fuentes intentaron restar tensión argumentando que los rumores obedecían simplemente a charlas emotivas de entretiempo y no a un boicot, la combinación de estos gestos en el entorno cercano a las figuras del equipo dejó abierta la puerta a un debate que promete sumar nuevos capítulos.