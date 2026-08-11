Guiño a la oposición en Brasil: Milei viajará a San Pablo y se mostrará con Flavio Bolsonaro

El presidente Javier Milei iniciará este viernes 24 de julio una visita oficial a la ciudad de San Pablo, en un viaje cargado de señal política hacia el tablero institucional y opositor de Brasil. El objetivo central del desplazamiento es consolidar lazos estratégicos con el estado más poblado e industrializado del país vecino, además de ratificar su afinidad con los principales referentes del sector político conducido por el espacio de Jair Bolsonaro.

El jefe de Estado argentino partirá por la noche en un vuelo oficial al mando de una comitiva gubernamental, concentrando la totalidad de su agenda de trabajo e institucional durante la jornada del sábado 25 de julio.

Condecoración con la Orden de Ipiranga en el Palacio dos Bandeirantes

La actividad oficial comenzará el sábado alrededor de las 09:00 horas, cuando Milei sea recibido con honores militares en la Plaza Cívica del Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, por el gobernador Tarcísio de Freitas.

En ese marco, se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, máxima distinción otorgada por el Estado paulista. Del acto protocolar participarán el propio de Freitas y el intendente de la ciudad, Ricardo Nunes. Durante el encuentro se dará lectura al decreto de concesión, se impondrá la insignia correspondiente al mandatario argentino y ambos líderes brindarán unas palabras a los presentes.

Mapeo político: Cumbre de trabajo y convención del Partido Liberal

Luego de la condecoración, el Presidente se trasladará a la Residencia Oficial de la Gobernación para encabezar una reunión de trabajo de la que participarán Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes y el senador Flavio Bolsonaro, figura clave del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente brasileño. El eje de la mesa de diálogo estará centrado en temas estratégicos de la agenda económica y comercial bilateral.

Como cierre de su paso por suelo brasileño, Milei y su comitiva se trasladarán al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde el libertario participará de la Convención Nacional del Partido Liberal, en un gesto de fuerte respaldo político a la principal fuerza opositora de Brasil.