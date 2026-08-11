Radiografía del consumo: cayeron los supermercados y mayoristas, pero repuntaron los shoppings

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos oficiales sobre el comportamiento del consumo en mayo de 2026, trazando una radiografía con dos realidades marcadas: mientras los canales orientados a productos de primera necesidad continúan acusando el impacto en la comparación interanual, los grandes centros comerciales o shoppings mostraron una marcada recuperación.

De acuerdo con el informe técnico, el consumo masivo en las grandes cadenas se mantiene en terreno negativo a nivel interanual en el acumulado del año, aunque la serie desestacionalizada comenzó a reflejar pequeñas señales de estabilización en la medición mensual respecto de abril.

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Las ventas en supermercados cayeron 0,7% interanual en mayo de 2026 y aumentaron 0,9% respecto del mes previo https://t.co/oiNvVRVn6A pic.twitter.com/BnCXkcGBvk — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 23, 2026

Superficies de alimentación: caída interanual con un leve respiro mensual

En la Encuesta de Supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes sufrió una caída del 0,7% en mayo en comparación con el mismo mes de 2025. Con esta cifra, el acumulado de los primeros cinco meses del año (enero-mayo) registra un descenso del 2,8% frente a igual período del año anterior.

Sin embargo, en el análisis mes a mes se observó un leve repunto: la serie desestacionalizada anotó un incremento del 0,9% respecto de abril, mientras que la serie tendencia-ciclo marcó una variación positiva del 0,3%.

Por su parte, los autoservicios mayoristas atravesaron un escenario similar, con una contracción interanual del 2,3% en mayo, aunque lograron revertir el resultado en el margen mensual con una suba del 2,3% frente al mes previo.

Centros de compras: la excepción con un salto de dos dígitos

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Centros de compras: las ventas crecieron 11,9% interanual en mayo de 2026 y 3,1% con respecto al mes previo https://t.co/uM1jiLdr2d pic.twitter.com/m9GfuxEme3 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 23, 2026

En contraste con las compras habituales de alimentos y productos básicos, los centros de compras (shoppings) encabezaron la nota positiva de la jornada al registrar un fuerte crecimiento interanual del 11,9% en mayo de 2026. Además, las ventas a precios constantes en este sector crecieron un 3,1% respecto de abril, consolidando su ventaja dentro de la dinámica comercial.

Medios de pago: la tarjeta de crédito financia el 45% de las compras

Al analizar la conducta de los clientes en los supermercados según el método de pago utilizado a precios corrientes, el financiamiento se mantiene como el motor principal: