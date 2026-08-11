Motos con escape libre, alcoholemia y grúa: los números de los operativos de seguridad en La Plata

La Municipalidad de La Plata sostiene un esquema de operativos diarios en distintos puntos del partido para reforzar la prevención del delito, mejorar la circulación vehicular y garantizar el orden del espacio público. A través de un trabajo coordinado entre las secretarías de Seguridad y de Control Urbano y Convivencia, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Comuna intensificó los procedimientos preventivos en la vía pública.

Las intervenciones forman parte de la estrategia impulsada por la gestión del intendente Julio Alak para responder a las demandas vecinales, controlar el tránsito en los centros comerciales y fiscalizar los principales accesos a la capital bonaerense.

Controles en accesos, secuestro de motos y aprehensiones

A través de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) y dispositivos de saturación policial, el área de Seguridad concretó el secuestro de 134 motos y 5 automóviles, además de la aprehensión de 15 personas por la comisión de diversos delitos e infracciones.

En paralelo, se instalaron puestos de verificación en las arterias de ingreso al distrito, donde se fiscalizó un total de 2.413 vehículos. Los procedimientos clave tuvieron lugar en la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, el Peaje de Hudson y el Peaje de Berazategui, jornada en la que además se detuvo a un hombre por tenencia de estupefacientes.

n los barrios, las acciones de mayor impacto incluyeron:

Villa Elvira y Los Hornos: Retiro de circulación de motos con caños de escape adulterados que generaban ruidos molestos en 7 y 74 y en 137 entre 62 y 63.

Avenida 520: Operativo de saturación con 30 motos identificadas y 12 secuestradas.

City Bell: Recorridos preventivos con control e incautación de motovehículos sin la documentación reglamentaria.

Control Urbano: alcoholemia, acarreo de vehículos e inspecciones

Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia llevó adelante operativos dinámicos de tránsito en esquemas puntuales de Tolosa (116 e/ 524 y 525), 15 e/ 33 y 34, 27 y 72, 26 y 38 y Los Hornos (144 y 66), sumado a patrullajes en los centros comerciales de City Bell, calle 8, calle 12 y avenida 7.

Como resultado de estos procedimientos se registraron las siguientes cifras: