Fin de una era en la Selección: Nicolás Otamendi se despidió con un emotivo posteo en Instagram

El fin de una era dorada en la Selección Argentina se consumó en las redes sociales. Nicolás Otamendi confirmó de manera oficial su retiro de la Albiceleste a través de una emotiva carta abierta acompañada por un video en su cuenta de Instagram. El defensor central de 38 años le puso punto final a una trayectoria histórica de 17 años defendiendo la camiseta nacional, consolidándose como uno de los máximos pilares defensivos de la era moderna del fútbol argentino.

El anuncio llegó tras haber disputado la final de la Copa del Mundo frente a España, encuentro que significó su último partido oficial con la Argentina. "Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", encabezó el zaguero central para dar inicio a un sentido mensaje de despedida dedicado a los hinchas, sus compañeros y su familia.

Las frases más destacadas de la carta del "General"

En su publicación, el marcador central repasó el orgullo que significó vestir la camiseta nacional, el valor del camino recorrido y el amor incondicional por los colores:

El orgullo por la camiseta: "Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina; fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma" .

La tranquilidad del deber cumplido: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto... Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo" .

Un mensaje para las nuevas generaciones: "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad" .

Gratitud eterna: "Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina".

El legado estadístico: 139 partidos, 4 Copas del Mundo y 4 títulos

Desde su debut internacional en 2009 con Diego Armando Maradona como entrenador, Otamendi disputó un total de 139 partidos oficiales con la camiseta albiceleste. El desglose de su impactante legado estadístico abarca:

Eliminatorias Sudamericanas: 52 partidos.

Amistosos internacionales: 38 partidos.

Copa América: 27 partidos (ediciones 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024).

Copas del Mundo: 21 partidos (Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y EE.UU./México/Canadá 2026).

Finalissima: 1 partido (edición 2022).

Nota: También compitió como refuerzo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante su ciclo, "El General" se consagró como uno de los líderes que rompió la sequía de 28 años sin trofeos, conquistando cuatro títulos fundamentales: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Presente en el fútbol local: sumado a River Plate para el Torneo Clausura

Tras cerrar su ciclo en la Selección y concluir su paso por el Benfica de Portugal, el experimentado defensor ya se reincorporó al fútbol argentino.

Otamendi se sumó a las prácticas de River Plate en el predio de Ezeiza bajo las órdenes del cuerpo técnico del club y se perfila para hacer su debut oficial como titular este fin de semana ante Barracas Central, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura.