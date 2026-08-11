“Racismo y mentiras”: el gobierno de Kicillof rechazó el proyecto libertario para arancelar la salud a extranjeros

El debate alrededor de los servicios públicos en la Provincia de Buenos Aires sumó un duro cruce político entre el oficialismo y la oposición. El gobierno de Axel Kicillof, a través del ministro de Salud Nicolás Kreplak, rechazó de forma categórica el proyecto de ley presentado por la bancada de La Libertad Avanza para arancelar la atención médica y las carreras universitarias a extranjeros sin residencia permanente.

La iniciativa, impulsada por el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, busca implementar el cobro de prestaciones programadas en hospitales públicos y la aplicación de cuotas o matrículas en casas de altos estudios a quienes se encuentren en el país bajo categorías migratorias transitorias o precarias.

#LegislaturaBonaerense 🏛️🌎 “Basta de pagarles la educación”: el proyecto libertario para cobrar la salud y la universidad a extranjeros



El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto para que los extranjeros no residentes paguen por la… pic.twitter.com/9GH6uE9jgW — ANDigital (@ANDigitalOK) July 21, 2026

"Racismo, mentiras y desconocimiento": la dura respuesta de Kreplak

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el titular de la cartera sanitaria bonaerense calificó la propuesta libertaria como un acto discriminatorio y remarcó la falta de sustento técnico sobre el uso real del sistema público de salud por parte de personas no residentes.

"Racismo, mentiras y desconocimiento. Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a 'extranjeros'", lanzó el funcionario del gabinete provincial.

En ese sentido, Kreplak argumentó que la medida no resuelve problemas presupuestarios ni de gestión: "Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto. No existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes", concluyó.

Racismo, mentiras y desconocimiento.



Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”.



Una acción racista,… https://t.co/uXj3hLz3Pt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 23, 2026

Qué plantea el proyecto presentado por Agustín Romo

Al momento de ingresar el texto normativo en la Legislatura provincial, el diputado Agustín Romo fundamentó la postura de su espacio argumentando la necesidad de priorizar los recursos del Estado para los contribuyentes locales.

"¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", expresó el legislador libertario.

Con la firme postura fijada por la cartera de Salud, la provincia de Buenos Aires anticipa un duro contrapunto en la Legislatura en torno al acceso a la atención médica y la educación superior estatal.