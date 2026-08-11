El gobernador de Tucumán debió ser operado de urgencia en Buenos Aires

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, debió ser operado de urgencia en la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sufrido un malestar que le impidió cumplir con la agenda que tenía prevista este jueves en la Capital Federal.

“El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo viajó a Buenos Aires para concretar audiencias con el jefe de Gabinete Diego Santilli y funcionarios del Gobierno nacional. Mientras se encontraba en Capital Federal, sintió un malestar físico que derivó en una consulta en el Hospital Italiano”, explicaron desde el Gobierno tucumano.

En tanto, el parte médico del nosocomio dio cuenta que Jaldo “presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Por su estado de salud consultó a especialistas del Hospital”.

“Fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografía”, precisó la Dirección Médica del Italiano.

“Se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent. El paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta institución”, completó el parte.