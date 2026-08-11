martes 11 de agosto de 2026 - Edición Nº4525

Política | 24 jul 2026

Obtención y renovación

Inquietud por “desmedido” aumento para tramitar licencias profesionales en PBA

El costo para camioneros, colectiveros, choferes de ambulancia y transportistas independientes habría pasado de aproximadamente 20 mil pesos a valores que pueden alcanzar los 250 mil pesos.

Excesiva carga.
TAGS: LEGISLATURA BONAERENSE, COLECTIVERO, DIEGO GARCIARENA, LICENCIA PROFESIONAL, CAMIONERO

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó un proyecto de solicitud de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof brinde información sobre las razones del “significativo incremento registrado en los costos para la obtención, ampliación y renovación de las licencias profesionales de conducir”.

Según información difundida públicamente y los reclamos formulados por los trabajadores del sector, el costo del trámite habría pasado de aproximadamente 20 mil pesos a valores que pueden alcanzar los 250 mil pesos.

Entre otros interrogantes, el legislador consulta en su iniciativa cómo se conforman esos valores, quién los controla y qué medidas existen para evitar que el costo del trámite se convierta en una barrera para trabajar.

Asimismo, Garciarena consideró “indispensable” conocer la composición exacta del costo actual del trámite, y determinar qué proporción corresponde a tasas nacionales, provinciales o municipales, y cuál deriva de los aranceles cobrados por prestadores privados.

“La importancia de transparentar los valores radica en que se trata de una herramienta de trabajo para camioneros, colectiveros, choferes de ambulancia y transportistas independientes”, puntualizó el parlamentario marplatense.

La seguridad vial no está en discusión, pero los costos excesivos merecen respuestas para los bonaerenses”, concluyó.

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