Inquietud por “desmedido” aumento para tramitar licencias profesionales en PBA

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó un proyecto de solicitud de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof brinde información sobre las razones del “significativo incremento registrado en los costos para la obtención, ampliación y renovación de las licencias profesionales de conducir”.

Según información difundida públicamente y los reclamos formulados por los trabajadores del sector, el costo del trámite habría pasado de aproximadamente 20 mil pesos a valores que pueden alcanzar los 250 mil pesos.

Entre otros interrogantes, el legislador consulta en su iniciativa cómo se conforman esos valores, quién los controla y qué medidas existen para evitar que el costo del trámite se convierta en una barrera para trabajar.

Asimismo, Garciarena consideró “indispensable” conocer la composición exacta del costo actual del trámite, y determinar qué proporción corresponde a tasas nacionales, provinciales o municipales, y cuál deriva de los aranceles cobrados por prestadores privados.

“La importancia de transparentar los valores radica en que se trata de una herramienta de trabajo para camioneros, colectiveros, choferes de ambulancia y transportistas independientes”, puntualizó el parlamentario marplatense.

Para miles de camioneros, colectiveros, choferes de ambulancias y transportistas, la licencia de conducir profesional no es un trámite: es una herramienta de trabajo. Hoy, renovarla puede costar hasta $250.000.



Por eso presentamos un pedido de informes para que el Gobierno de… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) July 23, 2026

“La seguridad vial no está en discusión, pero los costos excesivos merecen respuestas para los bonaerenses”, concluyó.