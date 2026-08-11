“Obra monumental e histórica”: segunda etapa de intervención en el Teatro Coliseo Podestá

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este jueves la apertura de sobres para la segunda etapa de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá. En ese marco, destacó que “seguimos trabajando para preservar la identidad de nuestra ciudad y cuidar los espacios que forman parte de la historia y la cultura de todos los platenses”.

Abrimos los sobres de la licitación para avanzar con la segunda etapa de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá, uno de los edificios históricos y culturales más emblemáticos de La Plata.



La intervención permitirá continuar recuperando integralmente sus… pic.twitter.com/KaBHYTM9jQ — Julio Alak (@Julio_Alak) July 23, 2026

Por su parte, el director del teatro, Alejo García Pintos, ponderó el carácter inédito de la ejecución, dado que “es la primera vez en la historia que el teatro va a contar con una obra de este tipo; es realmente una obra monumental e histórica”.

La obra busca finalizar la recuperación integral de uno de los edificios más emblemáticos de la capital bonaerense bajo criterios de preservación patrimonial, respetando su valor histórico, arquitectónico y cultural.

Como parte de la Licitación Pública N° 25/2026, se presentaron un total de seis ofertas. Tras la apertura de sobres, las mismas pasarán a la etapa de evaluación y, una vez transcurridos diez días, se procederá a la adjudicación de la obra, que tendrá un plazo de ejecución de 240 días.

Las tareas contemplan la modernización de las instalaciones con el fin de mejorar la seguridad y la funcionalidad. En ese sentido, se incorporará un nuevo sistema de climatización en la sala principal, el escenario, el Museo José Juan Podestá, el Salón China Zorrilla, los camarines y las oficinas y se reparará la escalera.

Además, se recuperarán las columnas estructurales que sostienen el escenario y el lucernario con el recambio de vidrios y materiales de sellado, se arreglarán techos y zinguerías, se optimizarán los sistemas de desagüe pluvial y se actualizará la instalación eléctrica con nuevos tableros.

Vale recordar que la primera etapa de la puesta en valor se ejecutó en el año 2025 y contempló el arreglo de la fachada, el recambio de cubiertas de chapa, la impermeabilización de azoteas y balcones, la puesta en funcionamiento de la caldera, la reparación y limpieza de los tanques de agua y la verificación de la bajada de agua para el sistema de incendio.

Inaugurado en 1886 como Politeama Olimpo y rebautizado en 1920 por la familia Podestá como Coliseo Podestá en honor a su padre, el teatro fue el primero de magnitud en la ciudad apto para grandes veladas líricas.

El espacio permaneció cerrado desde los años 70 hasta 1981, cuando la Municipalidad de La Plata adquirió el inmueble bajo la gestión del intendente Alberto Tettamanti, y volvió a funcionar plenamente e integrar el patrimonio cultural y arquitectónico platense el 19 de noviembre de 1986, en su 100° aniversario.