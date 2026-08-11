Jorge Suárez y Facundo Arana protagonizan la nueva versión de “Visitando al Señor Green”

La reconocida obra Visitando al Señor Green, escrita por Jeff Baron, volverá a los escenarios porteños el próximo 9 de septiembre con funciones de miércoles a domingo en el Multiteatro. La nueva puesta estará protagonizada por dos de los actores más prestigiosos de nuestro pais, Jorge Suárez y Facundo Arana, bajo la dirección del referente del teatro argentino, Santiago Doria.





Considerada una de las comedias dramáticas más emblemáticas de las últimas décadas, la obra propone una historia atravesada por el humor, la emoción y el encuentro entre dos personas que, a pesar de sus profundas diferencias, descubren la posibilidad de transformar sus vidas.



La trama sigue a Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras un incidente de tránsito en el que casi atropella al Señor Green, un viudo mayor que vive solo, es condenado por un tribunal a visitarlo una vez por semana durante seis meses para asistirlo en las tareas que necesite.



Lo que comienza como una obligación incómoda enfrenta a dos hombres separados por la edad, las costumbres y formas muy distintas de entender la vida. Con el paso de los encuentros, las diferencias iniciales dan lugar a un vínculo inesperado que pondrá a prueba sus prejuicios, sus convicciones y su manera de relacionarse con los demás.

Con una combinación de humor y sensibilidad, la obra aborda temas como la amistad, la empatía, la familia, la soledad y la aceptación, invitando al público a reflexionar sobre la importancia de escuchar al otro y abrirse a nuevas perspectivas.

Las entradas ya están diposnibles en Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.