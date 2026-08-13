El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a tres años y seis meses de prisión a Hugo Daneri, un joven de 27 años acusado de asesinar a golpes a Walter Teves (48), durante una pelea ocurrida en marzo de 2024 en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown.

Las penurias de la víctima, quien estuvo en coma 651 días, comenzaron en septiembre de 2023, cuando protagonizó una discusión de tránsito con dos hermanos sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn, ciudad cabecera de San Vicente.

De acuerdo con la investigación judicial y el relato de la propia familia, Daneri y su hermano, un joven que tenía 17 años al momento del hecho, acusaron a Teves de haberles “tocado” el auto.

El hombre lo negó y tuvieron un breve intercambio, en el que uno de los hermanos Daneri, lo amenazó. “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver”, le dijo a Teves, de acuerdo con el relato que dio la esposa de la víctima en aquel momento.

De acuerdo a lo recapitulado por Infobae, los hermanos, que vivían cerca de la casa de la familia Teves, en Glew, comenzaron a hostigar al hombre y a molestar a la hija menor, Rosario, de 22. La situación se hizo insostenible hasta que el 23 de marzo, al encontrarse nuevamente con ellos frente a un comercio de Glew, decidió enfrentarlos.

La pelea quedó registrada por una cámara de seguridad. En la secuencia se ve cómo el primero en lanzar un golpe fue Teves, pero inmediatamente los dos Daneri comenzaron a pegarle. Walter, hizo lo que pudo para defenderse, pero ante la inferioridad de condiciones, quedó desguarnecido.

“Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos” y “prendé la cámara que va a haber una pelea”, habrían sido las frases que usaron para molestarlo, de acuerdo a lo relatado por el abogado familiar, Abelardo Tavira.

#Justicia ⚖️😡 Condena inexplicable: asesinó a golpes a un hombre en Glew y le dieron apenas 3 años y medio de prisión



La sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora generó indignación en la familia de Walter Teves, el hombre que murió tras… pic.twitter.com/iU17Z6sU19 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 24, 2026

Los golpes mortales

Teves recibió un golpe en el rostro que lo derribó y luego fue pateado repetidamente en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó un daño neurológico irreversible.

La víctima fue hospitalizada y permaneció internada en diferentes centros médicos durante 651 días hasta su muerte, el 3 de enero de 2026.

Una insólita condena

Daneri finalmente fue hallado culpable por los jueces Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya del delito de homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor.

Esta calificación fue considerada mucho menos grave que la impulsada por la fiscal del juicio, Viviana Giorgi, quien había solicitado 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual agravado.

En tanto, el hermano menor de los Daneri será juzgado en un Tribunal de Menores a pesar de ya ser mayor.

“Esto es lo que vale quitarle la vida a mi hermano en este país. Tres años y unos meses, eso vale. Una vergüenza la Justicia que tenemos”, escribió Rocío, la hermana de la víctima, en su perfil de Facebook.

El abogado Tavira y su socia Silvia Medina, habían pedido que sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria ocho años por “homicidio preterintencional”. La familia adelantó que no apelará la sentencia para no revivir el proceso.

Daneri, en tanto, seguirá en su casa con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Sus defensores, en tanto, sí analizan apelar la sentencia.