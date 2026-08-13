Benjamín Amadeo: “Hay amores que nos transforman sin explicación”

Benjamín Amadeo estrenó “Museo”, el tercer y último adelanto de su próximo disco, que será publicado el próximo 13 de agosto. La canción abre una nueva puerta al universo emocional del álbum y confirma una etapa artística atravesada por la sensibilidad, la introspección y una búsqueda sonora cada vez más personal.

“Hay personas que no se entienden: se contemplan. ‘Museo’ nace de esa idea. Así como una obra puede dejarnos inmóviles sin encontrar las palabras para explicar qué estamos viendo, hay amores que nos transforman sin explicación”, reflexiona el cantante y compositor.

Asimismo, da cuenta que “la canción habla de esa transformación silenciosa, de todo lo que uno modifica por alguien sin haberlo planeado y de la belleza de aceptar que no todo merece una definición”.

“‘No sé qué vi, pero me gusta lo que veo’ no es sólo el estribillo: es una manera de mirar. Porque, al final, las personas que más nos marcan se parecen a las mejores obras de arte: nunca terminamos de entenderlas, pero siempre queremos volver a verlas”, sentencia.

Con producción de Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, “Museo” despliega un sonido donde la delicadeza melódica convive con una impronta rítmica sutil y envolvente. El resultado potencia la identidad artística de Benjamín Amadeo y acompaña el espíritu de un álbum que profundiza su faceta como compositor e intérprete.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip, filmado en espacio Plaza Castelli (donde se encuentra la muestra “Habitar el propósito” de Roberto Frangella), dirigido por Benjamín Amadeo el clip amplía el universo narrativo de la canción, explorando el contraste entre aquello que mostramos y lo que sucede en nuestro mundo interior.

Con “Museo”, Benjamín Amadeo completa el recorrido de adelantos de un disco que llegará en agosto, consolidando una etapa de gran madurez creativa, una propuesta estética definida y una conexión cada vez más profunda con su público, tanto en las canciones como sobre el escenario.

Gira 2026

-5 de septiembre - Aforo Barranco - Lima, Perú

-11 de septiembre - Quality - Córdoba, Argentina

-12 de septiembre - Tribus Club de Arte - Santa Fe, Argentina

-13 de septiembre - Pueblo Viejo, Concordia, Entre Ríos, Argentina

-26 de septiembre - Sala del Museo del Carnaval - Montevideo, Uruguay

-3 de octubre - Teatro Mendoza, Mendoza, Argentina

-5 de noviembre - Teatro Gran Rex - Buenos Aires, Argentina



-21 de noviembre - Teatro Opera - La Plata, Argentina

-12 de diciembre - Metropolitano Rosario, Argentina.