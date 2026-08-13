Berisso robustece la coordinación para la gestión del riesgo ante el fenómeno de El Niño

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, encabezó una nueva reunión de la Mesa de Fortalecimiento Local para la Prevención de Desastres y la Gestión del Riesgo, un espacio de articulación que reúne a las distintas áreas del Estado y organismos de respuesta para coordinar acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño y el escenario hidrometeorológico que atraviesa la región.

Según se informó oficialmente, la convocatoria responde a la necesidad de reforzar la planificación y la coordinación institucional, teniendo en cuenta que Berisso presenta un alto nivel de vulnerabilidad en el mapa hidrometeorológico por su condición de ciudad costera y la posibilidad de registrar sudestadas y precipitaciones de gran intensidad.

La reunión fue coordinada por el jefe comunal y contó con la participación de Defensa Civil Berisso; Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires - Zona 9; las secretarías de Acción Política, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Salud y Seguridad Ciudadana; las delegaciones municipales; trabajadores del Terraplén Costero; Bomberos Voluntarios; Policía; SAME; concejales y representantes de distintas áreas vinculadas a la respuesta ante emergencias.

En ese marco, también se destacó el trabajo articulado que el Municipio lleva adelante junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, especialmente con la Dirección Provincial de Hidráulica, para fortalecer las tareas de prevención, mantenimiento de la infraestructura hídrica y planificación de acciones ante eventuales contingencias.

Durante el encuentro se repasaron las principales medidas que el Municipio viene desarrollando para minimizar riesgos, entre ellas la limpieza y el mantenimiento permanente de canales y desagües para mejorar el escurrimiento del agua; el mantenimiento del terraplén costero y de las estaciones de bombeo, que se encuentran operativas al cien por ciento; y la modernización de equipos junto con la incorporación de nuevos sistemas de comunicación y monitoreo para optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.

“La prevención es una política de Estado. Por eso trabajamos de manera coordinada con todas las áreas del Municipio, los organismos de respuesta y el Gobierno de la Provincia para estar preparados y actuar con rapidez cuando las condiciones climáticas así lo requieran”, expresó Cagliardi.

Asimismo, puso de relieve que “las obras y el mantenimiento son fundamentales, pero también necesitamos del compromiso de cada vecino y vecina. La prevención la construimos entre todos”.

En ese sentido, el Municipio recordó la importancia de adoptar conductas responsables para reducir riesgos, evitando arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales; respetando los días y horarios de recolección; manteniendo limpios los frentes de las viviendas y los desagües domiciliarios; evitando obstruir sumideros y bocas de tormenta; y, ante una alerta meteorológica, limitando la circulación a los casos estrictamente necesarios y siguiendo siempre la información emitida por los canales oficiales.

“Con prevención, compromiso y trabajo conjunto, Berisso continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta para proteger a sus vecinos y vecinas frente a los desafíos que plantean los eventos climáticos”, resumió la comuna.