Luz Gaggi en Buenos Aires: últimas entradas para su show en Vorterix

Luz Gaggi palpita su llegada a Vorterix presentando su segundo álbum de estudio Mientras busco la gloria, producido por Cachorro Lopez, en un show donde todas sus nuevas canciones sonarán en vivo por primera vez reafirmando una vez más su evolución artística.

La cita es el viernes 7 de agosto y las últimas localidades se encuentran disponibles a través de allaccess.com.ar con todos los medios de pago y un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia Visa.

“MBLG es un disco que creamos en poco más de un año con Cachorro Lopez. Crecí mucho haciéndolo, aprendí. Me encontré en la situación constante de mediar entre lo que me estaba pasando en mi día a día en lo personal y la fantasía que me curaba el espíritu cada vez que entraba al estudio”, dice Luz.

Acto seguido, reflexiona: “Es un disco que compositivamente me enfrentó a desafíos en los cuales, tal vez, no todas las letras buscan ser alegres pero el ritmo crea una dicotomía que me pareció desde un primer momento necesario para expresar todo lo que buscaba decir”.

“Mientras busco la Gloria nace de lo que sucede alrededor mío, lo que observo, lo que siento, lo que me duele y lo que me di cuenta que en el fondo realmente me importa. El camino antes de lo glorioso”, completa la artista oriunda de La Plata.

El universo visual acompaña y potencia esta narrativa. Todos los videos fueron dirigidos por Lucas Fosatti, quien trabajó junto a Luz en la construcción de un concepto integral que recorre todo el álbum.

A diferencia de su trabajo anterior, la propuesta se aleja de lo simbólico y místico para situarse en un plano más íntimo y cotidiano: cada canción habita una casa distinta, como si se tratara de diferentes espacios dentro de una misma experiencia emocional.

