“Se están robando el petróleo argentino en Malvinas”: la advertencia de un exministro de Alberto

El exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, desestimó las críticas de intelectuales europeos sobre el supuesto “racismo” de Argentina, al tiempo que advirtió por la “profunda contradicción” entre esos planteos y el silencio frente a la situación colonial de las Islas Malvinas.

“¿Cómo explican que en pleno siglo XXI haya un enclave neocolonial en Malvinas, que se está llevando nuestro petróleo, y no dicen nada sobre eso?”, inquirió el economista en declaraciones a Radio 10.

En igual tesitura, consideró que “son contradicciones de algunos sectores progresistas que pretenden aplicar su manera de ver las cosas al resto del mundo y no entienden la historia o directamente la desconocen”.

“Muchos europeos deberían saber que aquí hay un enclave colonial en pleno siglo XXI y, sin embargo, eso no genera ninguna indignación”, insistió Kulfas.

Petróleo en el Atlántico Sur

En cuanto a la inminente explotación petrolera en aguas próximas a las Islas Malvinas, el exfuncionario del Gobierno de Alberto Fernández aseguró que se trata de un proyecto de enorme magnitud económica sobre recursos que pertenecen a la Argentina.

“Se anunció una decisión de inversión muy importante. Se van a extraer 55.000 barriles diarios de petróleo. Es petróleo argentino, riqueza que pertenece a la Argentina, y se la van a robar literalmente porque están ocupando ilegalmente las Islas Malvinas”, bramó.

Luego sostuvo que “si se consolida un enclave petrolero de ese nivel, va a convertirse en una especie de Emirato Árabe en el Atlántico Sur. Va a ser un espacio económico muy importante”.

Según explicó, el emprendimiento podría generar exportaciones cercanas a los mil millones de dólares anuales para una población de apenas entre dos y tres mil habitantes.

A fines de 2021 el gobierno argentino anunció la autorización de un proceso de exploración de petróleo y gas en el mar argentino, en un caso a 300 km y en otro a 400 km de las costas de Mar del Plata. La organización @GreenpeaceArg anunció una campaña de boicot, contrató 3… https://t.co/Kzajook5Fv pic.twitter.com/DmnjSqF5Q9 — Matías Kulfas (@KulfasM) July 22, 2026

“Cuando hace años se impulsó la exploración frente a la costa argentina hubo campañas de boicot muy fuertes. Ahora, que se confirma petróleo en un territorio argentino ocupado por Gran Bretaña, no vemos esa misma reacción”, completó.

Reclamo al Gobierno

Kulfas expresó preocupación por la participación de una empresa israelí en el proyecto y cuestionó la falta de una respuesta diplomática contundente por parte del Gobierno nacional.

“El Gobierno tiene que tomar una actitud realmente muy activa y trabajar para cuidar el patrimonio de los argentinos, porque probablemente Malvinas y el petróleo que buscan extraer allí no son de Gran Bretaña, son de la Argentina”, puntualizó.

También recordó que la soberanía sobre las islas continúa siendo un tema pendiente en las Naciones Unidas. “Es un territorio que hace años está en disputa y existen resoluciones de Naciones Unidas que exigen negociar una solución pacífica, acordada y definitiva”, exclamó.

