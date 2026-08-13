Kicillof cruzó al Gobierno nacional desde General Alvear: “Sin Estado no hay agua ni salud”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una jornada de inauguraciones y entrega de equipamiento en el municipio de General Alvear. Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Ramón Capra, el mandatario habilitó un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y recorrió la renovada planta potabilizadora que duplica la capacidad de abastecimiento de agua para el distrito.

En el marco del acto institucional, Kicillof remarcó la importancia de la inversión pública y cruzó duramente las políticas de ajuste del Gobierno nacional, marcando una clara diferencia entre el modelo bonaerense y la administración central.

"Esto demuestra que, aunque algunos lo quieran dinamitar, sin un Estado presente no hay agua potable, infraestructura y un acceso garantizado a la educación y a la salud para todos los bonaerenses”, afirmó el Gobernador. Y agregó: “Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor”.

Inversión en salud pública para General Alvear

Con una inversión provincial de $1.272 millones, el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud busca descentralizar la atención médica en el distrito y garantizar la cobertura sanitaria a más de 10 mil vecinos de los barrios Villa Barreiro y Villa Carluccio.

El establecimiento cuenta con:

Consultorios: 4 de atención clínica, 1 ginecológico y 1 odontológico.

Servicios de atención: Vacunatorio, enfermería y farmacia.

Impacto sanitario: Permitirá descomprimir la demanda del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia.

Al respecto, Nicolás Kreplak subrayó que la inauguración es parte de "una transformación estructural que venimos haciendo en la Provincia para ampliar y garantizar derechos”.

Agua potable y gestión ambiental

Durante la recorrida por la planta potabilizadora de Aguas Bonaerenses (ABSA), Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. La obra contó con un presupuesto de $3.659 millones e incrementó la capacidad de abastecimiento en un 50%, alcanzando al 100% de los habitantes de General Alvear.

Además, los trabajos incluyeron la sustitución de la antigua compuerta en el Canal Piñeyro, una infraestructura clave para la regulación de los caudales y el control preventivo de sequías e inundaciones.

A pesar de pertenecer a espacios políticos diferentes, el intendente radical Ramón Capra respaldó la gestión conjunta: “Una vez más, y en un contexto muy difícil, estamos demostrando que cuando hay compromiso y decisión política de los gobiernos provincial y municipal las obras se concretan: estas inauguraciones traerán una mejor calidad de vida para nuestros vecinos”.

Inclusión digital y equipamiento urbano

Durante su estadía en el municipio, Kicillof entregó 20 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos y alumnas de escuelas rurales.

Asimismo, la Provincia aportó recursos para la infraestructura local mediante:

Un camión de caja abierta destinado a la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos. Indumentaria y herramientas para los trabajadores de la planta de reciclado. Bicicletas para los vecinos de la comunidad del predio municipal.

Convivencia política y respuesta al recorte nacional

Hacia el final de la jornada, el Gobernador bonaerense volvió a marcar contraste entre la gestión provincial y las medidas adoptadas por la Casa Rosada. "Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical: en la Provincia dejamos de lado las diferencias partidarias y nos enfocamos en concluir las obras que los vecinos necesitan”, sostuvo.

Por último, Kicillof concluyó: “La Provincia ha sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte del Gobierno nacional: sin embargo, con mucho esfuerzo, estamos celebrando un nuevo aniversario de Alvear inaugurando obras. Ante el abandono, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’ que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad”.