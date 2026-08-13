La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó este viernes 24 de julio de 2026 una emotiva pieza audiovisual en sus redes sociales oficiales que funciona como una carta abierta orientada a convencer a Lionel Scaloni de continuar en su cargo. La producción es el eje central del denominado “operativo seducción”, una iniciativa encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia para frenar una posible salida anticipada del entrenador santafesino.

La movida institucional se produce tras el impacto generado por las declaraciones del DT luego de caer 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Con un contrato vigente hasta diciembre de 2026, la dirigencia busca asegurar la continuidad del ciclo más ganador de las últimas décadas antes de que termine el año.

#OperativoSeducción 🇦🇷❤️ “Esta camiseta cuenta con vos”: el emotivo video de la AFA para convencer a Lionel Scaloni



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video dedicado a Lionel Scaloni con un claro mensaje para que continúe al frente de la Selección. La… pic.twitter.com/N5jwJsOp6O — ANDigital (@ANDigitalOK) July 25, 2026

El spot de la AFA

El cortometraje inicia con un tono nostálgico que interpela directamente a los hinchas: “Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección Argentina de la historia, ¿le hubieras creído?”. A partir de ese interrogante, la pieza repasa las grandes hazañas de la Scaloneta: la obtención de la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima en Wembley, la gloria eterna en Qatar 2022 y el bicampeonato de América conseguido en 2024.

Lejos de ocultar el reciente golpe en la Copa del Mundo 2026, el video pone en valor el esfuerzo del plantel, recordando momentos épicos como el hat-trick de Lionel Messi a sus 39 años en el partido debut o la inolvidable eliminación a Inglaterra en instancias decisivas.

El mensaje de cierre apela directamente al corazón del entrenador: “¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Esta camiseta cuenta con vos. Porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando”. La toma final muestra a Lionel Scaloni de espaldas, cantando emocionado junto a la hinchada argentina.

La incertidumbre del DT

El pedido público de la AFA cobró fuerza tras las palabras del propio DT en rueda de prensa luego de la final en la cita mundialista: "Hasta diciembre, si el presidente quiere, estoy acá. Después va a ser complicado". Scaloni admitió que necesita tomarse un tiempo para analizar su horizonte y replantearse el futuro.

A la duda del entrenador se le suma un contexto de recambio generacional en la Selección Argentina:

Retiro confirmado: Nicolás Otamendi ya hizo oficial su despedida del combinado nacional.

Posibles salidas: Referentes del ciclo como Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes evalúan dar un paso al costado.

La situación de Messi: Reina la expectativa sobre los próximos pasos de Lionel Messi de cara a las eliminatorias.

En paralelo a la campaña impulsada por Tapia, referentes como Ángel Di María manifestaron públicamente su apoyo, mientras grupos de simpatizantes se movilizaron hasta la casa del entrenador en Pujato para pedirle que no se vaya. La pelota, ahora, está del lado de Lionel Scaloni.