Crisis de endeudamiento: En el último año se triplicó la morosidad de las familias

El sistema financiero argentino refleja un rojo encendido en el presupuesto de los hogares. Según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y un reporte elaborado por el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA), la morosidad de las familias se disparó de manera dramática: alcanzó un 12,8% en mayo de 2026, una suba de 8,3 puntos porcentuales en comparación con el 4,5% registrado en el mismo mes de 2025.

Se trata del nivel de irregularidad más alto en más de 20 años para el crédito al consumo. Tras 19 meses consecutivos de incremento, la masa de tomadores de crédito en problemas ya abarca a 5,8 millones de personas sobre un universo total de 20,9 millones de deudores formales en el país.

Incumplimiento en tarjetas y préstamos

El encarecimiento del costo financiero y la imposibilidad de licuar saldos por la vía inflacionaria transformaron a las deudas en una bola de nieve para la economía doméstica. La mora golpea con especial dureza a las líneas de liquidez inmediata: los créditos personales muestran una irregularidad del 15,9%, mientras que en los saldos de tarjetas de crédito el incumplimiento trepó al 13,1%.

La brecha entre el sector corporativo y el consumo familiar es abismal: las empresas mantienen una conducta de pago estable, con una morosidad del 3,5%. Sin embargo, el arrastre de los hogares elevó la irregularidad agregada del sistema financiero total al 7,7%.

El impacto varía fuertemente según la vía de financiamiento:

Billeteras virtuales y Fintech: Concentran la mayor proporción del deterioro. La morosidad en estas plataformas saltó del 7,3% (noviembre de 2024) a un récord histórico del 29,6% en mayo de 2026 , superando incluso la marca máxima de la pandemia de COVID-19 (27,1%).

Banca tradicional: Registra a 1,3 millones de personas con saldos irregulares exclusivos.

Doble mora: Unas 1,1 millones de personas mantienen deudas impagas en simultáneo tanto en bancos como en fintech.

Los segmentos más golpeados

La carga del servicio de deuda absorbe hoy, en promedio, el 24,1% de la masa salarial formal de los trabajadores, un salto abrumador en comparación con el impacto menor al 9% que representaba dos años atrás. Esta presión financiera se distribuye de manera desigual según la edad y la geografía:

Por rango etario: La morosidad supera el 40% entre los jóvenes de 18 a 25 años , el grupo más expuesto a la precariedad laboral y a los préstamos de alta tasa en plataformas digitales.

Por territorio: Las provincias del norte argentino registran índices de incumplimiento superiores al 30%, mientras que la región Central y la Patagonia se ubican por debajo del promedio nacional.

Refinanciaciones masivas

El volumen de crédito en riesgo severo alcanzó magnitudes sistémicas. Los préstamos en riesgo alto de insolvencia (Situación 4) acumulan $6,66 billones de pesos. En tanto, los créditos encuadrados en Situación 5 —es decir, considerados irrecuperables— suman $3,45 billones de pesos, donde dos tercios pertenecen al ecosistema de billeteras digitales.

Esta ola de incobrabilidad provocó la exclusión sistémica de casi 7 millones de usuarios, quienes quedaron inhabilitados para acceder a nuevas líneas crediticias en el mercado formal. Frente a este escenario, los bancos comerciales comenzaron a desplegar refinanciaciones masivas de resúmenes de tarjetas de crédito para contener el traspaso de carpetas a la categoría de incobrables.

A pesar del escenario crítico en la economía familiar, el BCRA remarcó que el sistema bancario mantiene elevados ratios de liquidez y solvencia regulatoria, lo que le otorga la espalda técnica necesaria para amortiguar las pérdidas sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero general.