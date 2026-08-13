El clan Menem, el café caro y la jubilación de $ 41 millones

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, arremetió contra el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menen, por un desafortunado ejemplo en el que puso a su padre, el exsenador Eduardo Menem, como ejemplo de “austeridad”, siendo que cobra una jubilación de privilegio.

“Che, si tu viejo se ajustó es porque es un boludo”, bramó el referente estatal al contestar dichos del líder parlamentario en los que daba cuenta que el hermano del expresidente Carlos Saúl Menem había dejado de tomar “café caro”.

En igual tónica, Aguiar disparó: “Qué fácil es ‘ajustarse’ cuando cobrás una jubilación de 41 millones de pesos mensuales”.

Che @MenemMartin, si tu viejo se ajustó ES PORQUE ES UN BOLUDO!!



Qué fácil es "ajustarse" cuando cobrás una jubilación de 41 millones de pesos mensuales eh...

Te pasás de CÍNICO y CARADURA!! No te escuché pedirle un esfuercito más cuando apeló ante la Corte para conservar su… pic.twitter.com/YCWtJpkgMZ — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 24, 2026

“Te pasás de cínico y caradura. No te escuché pedirle un esfuercito más cuando apeló ante la Corte para conservar su jubilación de privilegio. Además cobró un inédito retroactivo de 1.500 millones de pesos. No lo podés usar de ejemplo”, acotó el titular de ATE.

Finalmente, consignó que “los verdaderos jubilados hoy tienen que elegir entre comprar comida o comprar medicamentos. Tienen que interrumpir tratamientos. A los jubilados de verdad vos y tu Gobierno los están matando”.

“Dejó de tomar su café caro”

Tras un nuevo aumento en dietas parlamentarias, el presidente de la Cámara baja había planteado que en tren de asegurar el equilibrio fiscal, los jubilados “deben pensar en el futuro del país”.

“Mi papá es jubilado y no se queja... dejó de tomar su café caro y ahora se compra uno más económico”, deslizó el riojano, sin mencionar que Eduardo Menem, percibe una jubilación de privilegio que ronda los 41 millones de pesos.

El exsenador accedió a una jubilación de privilegio tras una batalla judicial, en la que la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que elevó sus ingresos mensuales a una suma equivalente a más de 100 jubilaciones mínimas, además de un cobro retroactivo histórico de unos 1.500 millones de pesos.

