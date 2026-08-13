Nueva plaza en Núñez: ¿Dónde estará?

La Ciudad de Buenos Aires construirá una nueva plaza en un terreno ubicado en la intersección de la calle Grecia y la avenida General Paz, en el barrio de Núñez. La intervención permitirá transformar un predio que hasta ahora permanecía cerrado y con cartelería publicitaria en un lugar de encuentro para los vecinos.

El proyecto tiene como objetivo abrir este terreno al barrio y convertirlo en un espacio público con una fuerte identidad verde. Para ello, conservará la mayor parte de la vegetación existente y desarrollará un diseño paisajístico que respete las características naturales del lugar, integrando nuevos caminos internos y sectores de descanso sin alterar el paisaje.

La nueva plaza contará con un sendero de trazado orgánico que recorrerá el predio, un sector central de césped para el descanso y canteros con especies que favorecen la presencia de aves y mariposas. Además, se incorporarán espacios de permanencia entre la vegetación para promover el encuentro y el disfrute del espacio público.

La intervención también contempla la construcción de un nuevo cruce peatonal que conectará la plaza con el Mirador Grecia, ubicado frente al predio, fortaleciendo la integración entre ambos espacios públicos. Asimismo, se incorporará señalización táctil para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual y garantizar condiciones de accesibilidad universal.

Según se resumió desde el Gobierno porteño, la nueva Plaza Grecia transformará un terreno que permanecía cerrado al público en un espacio verde abierto para el disfrute de los vecinos. La intervención eliminará la cartelería publicitaria, sumará nuevas áreas verdes y ofrecerá un lugar para el descanso, la recreación y el encuentro comunitario, además de contribuir a la biodiversidad y a mejorar el entorno urbano del barrio.

Con esta intervención, la Ciudad incorporará un nuevo espacio verde al sistema de plazas porteñas, recuperando un terreno que permanecía cerrado al uso público para convertirlo en un lugar de encuentro, descanso y recreación para los vecinos de Núñez y Vicente López. Además, la incorporación de nuevas áreas verdes favorecerá la biodiversidad y contribuirá a mejorar el entorno urbano del barrio.