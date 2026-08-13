El Frente de Izquierda prepara un acto de “malvenida” a la jefa del FMI

Este lunes 27, a las 15 horas, el Frente de Izquierda de y los Trabajadores-Unidad, prepara un acto frente al Ministerio de Economía de la Nación, en repudio a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, quien viaja a reunirse con el presidente Javier Milei.

Este lunes, vamos a darle la MALvenida a Georgieva👇🏾 pic.twitter.com/L6CdKoJRDs — Cele Fierro (@Cele_Fierro) July 25, 2026

“Le daremos la malvenida a Giorgieva. Viene a monitorear los acuerdos con el FMI para garantizar que sigamos pagando esa deuda fraudulenta que hipoteca nuestro futuro y se lleva los recursos que Milei le niega a la salud, las infancias, las discapacidades y la universidad pública”, enfatizó la diputada nacional electa del MST en el FIT-Unidad, Cele Fierro.

Del mismo modo, advirtió que la economista búlgara “viene a bendecir el RIGI y la entrega sin límites que se consuma en Vaca Muerta y a respaldar a su amigo el Presidente que cada vez cosecha más repudio”.

A su turno, el diputado nacional con mandato cumplido, Alejandro Bodart, expuso que “Milei bate el récord de entrega, pero esta deuda se viene acumulando desde la dictadura, los gobiernos radicales, peronistas y el macrismo”.

“Cada gobierno legitimó el desfalco del anterior pagando a costa de ajuste, hambre y dependencia o tomando incluso, más deuda”, recapituló.

Así las cosas, exhortó a “parar esta sangría. Investigando y dejando de pagar esta estafa, nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de divisas y poniendo toda esa plata al servicio de las urgentes necesidades de los trabajadores y el pueblo. Hay que pararle la mano con la movilización y fortaleciendo una alternativa política de izquierda”.

