Política | 25 jul 2026
Repudio
El Frente de Izquierda prepara un acto de “malvenida” a la jefa del FMI
Será este lunes por la tarde frente al Ministerio de Economía de la Nación. “Georgieva viene a monitorear los acuerdos para garantizar que sigamos pagando esa deuda fraudulenta que hipoteca nuestro futuro”, planteó la diputada Cele Fierro.
Este lunes 27, a las 15 horas, el Frente de Izquierda de y los Trabajadores-Unidad, prepara un acto frente al Ministerio de Economía de la Nación, en repudio a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, quien viaja a reunirse con el presidente Javier Milei.
Este lunes, vamos a darle la MALvenida a Georgieva👇🏾 pic.twitter.com/L6CdKoJRDs— Cele Fierro (@Cele_Fierro) July 25, 2026
“Le daremos la malvenida a Giorgieva. Viene a monitorear los acuerdos con el FMI para garantizar que sigamos pagando esa deuda fraudulenta que hipoteca nuestro futuro y se lleva los recursos que Milei le niega a la salud, las infancias, las discapacidades y la universidad pública”, enfatizó la diputada nacional electa del MST en el FIT-Unidad, Cele Fierro.
Del mismo modo, advirtió que la economista búlgara “viene a bendecir el RIGI y la entrega sin límites que se consuma en Vaca Muerta y a respaldar a su amigo el Presidente que cada vez cosecha más repudio”.
A su turno, el diputado nacional con mandato cumplido, Alejandro Bodart, expuso que “Milei bate el récord de entrega, pero esta deuda se viene acumulando desde la dictadura, los gobiernos radicales, peronistas y el macrismo”.
“Cada gobierno legitimó el desfalco del anterior pagando a costa de ajuste, hambre y dependencia o tomando incluso, más deuda”, recapituló.
Así las cosas, exhortó a “parar esta sangría. Investigando y dejando de pagar esta estafa, nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de divisas y poniendo toda esa plata al servicio de las urgentes necesidades de los trabajadores y el pueblo. Hay que pararle la mano con la movilización y fortaleciendo una alternativa política de izquierda”.