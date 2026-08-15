El Gobierno busca importar alimentos y medicamentos coreanos

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este viernes un encuentro con una delegación de la República de Corea en el Salón de la Ciencia Argentina de Casa Rosada, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y comercial entre ambos países y promover nuevas oportunidades de inversión e intercambio.

Participaron de la reunión el nuevo embajador de la República de Corea en la Argentina, Lee Chong Hwa; el ministro consejero de Corea, Jo Choon Kyoung; el director de KOTRA, Seon Woo Nam; el subdirector de KOTRA, Bae Sungyong; el CEO de SKINKO, Mateo Paik; y la directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional (PromArgentina), Victoria Castro.

De acuerdo a lo informado por Oficina de Presidencia, durante el encuentro se destacó el perfil de la República de Corea como una de las economías más desarrolladas del mundo, con liderazgo en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, así como su presencia en sectores estratégicos y su amplia red de acuerdos comerciales.

En ese marco, se puso en relieve la “complementariedad” entre las economías de ambos países y el potencial para profundizar el comercio bilateral y las inversiones mediante el fortalecimiento de la cooperación institucional y económica.

Asimismo, el representante de SKINKO presentó la trayectoria de la empresa como principal importador y distribuidor de cosméticos coreanos en la Argentina, y expuso las oportunidades de crecimiento del sector y el potencial de expansión de los productos coreanos en el mercado local.

Por último, las partes coincidieron en avanzar en un diálogo técnico orientado a optimizar los procedimientos aplicables a la importación de alimentos y medicamentos de origen coreano, con el objetivo de analizar mecanismos que permitan agilizar el intercambio comercial, garantizando el cumplimiento de la normativa y de los estándares sanitarios vigentes en la República Argentina.