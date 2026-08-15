“El tiempo todo entero” regresa a Buenos Aires con el elenco original

A catorce años de su estreno, la dramaturga, actriz y directora Romina Paula reestrena El tiempo todo entero en Buenos Aires, con el elenco original, el próximo 18 de agosto en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660).

La obra de culto de la escena independiente, aplaudida en el mundo, protagonista de los principales festivales internacionales, regresa con Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín, cuyas interpretaciones la convirtieron en suceso de la escena teatral local.

La pieza revisita el universo de El zoo de cristal, el clásico de Tennessee Williams, desde una perspectiva contemporánea.

En esta singular reescritura, Romina Paula recupera a sus personajes y los proyecta al presente a través de la memoria de Antonia (hija y hermana). El mundo ha cambiado: la madre es ahora una mujer independiente y progresista; la hija parece dueña de sus decisiones, de su palabra y de sus movimientos. Sin embargo, esa libertad es apenas aparente.

Lejos de los grandes arquetipos trágicos de Williams, los personajes habitan un tiempo en el que las antiguas restricciones parecen haber desaparecido, pero continúan atrapados en vínculos, recuerdos y mandatos que los retienen, incapaces de escapar de aquello que, al mismo tiempo, los une y los inmoviliza.

“Estrenamos esta obra en el 2010, fue nuestra segunda pieza como compañía y la primera con Susana. Fue una obra muy generosa, que nos llevó de viaje a distintos países. Y si bien habíamos vuelto a hacerla en festivales, nunca volvimos a hacerla en Buenos Aires. Catorce años después, regresamos con el elenco original. Este es el auténtico tiempo todo entero”, señala Romina Paula.

Con una potente dramaturgia que dialoga con los grandes clásicos sin perder una voz propia, El tiempo todo entero invita a revisitar los vínculos familiares, la memoria y las formas en que el deseo, la libertad y la imposibilidad conviven en una misma escena.

El tiempo todo entero de Romina Paula se presentará desde el 18 de agosto y hasta el 13 de octubre inclusive, todos los martes a las 20 horas en la Sala Picasso del Paseo La Plaza. Las localidades ya están disponibles a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1660.