Una nueva versión volvió a poner a Javier Milei y Fátima Florez en el centro de la escena. Esta vez, el rumor apunta a una posible reconciliación entre el Presidente y la humorista, quienes habían confirmado su separación meses atrás.

La información surgió durante la última emisión de LAM, donde Ángel de Brito aseguró que la pareja habría retomado el vínculo y que incluso nunca habría estado completamente distanciada.

El rumor que sorprendió al mundo del espectáculo

Según revelaron en el ciclo televisivo, Milei y Florez habrían mantenido encuentros privados en la Quinta de Olivos durante las últimas semanas, lejos de las cámaras y del ruido mediático.

"Reconciliados", lanzó Ángel de Brito al aire, aunque aclaró que posiblemente alguno de los protagonistas desmienta la versión públicamente.

En el programa fueron todavía más allá y sostuvieron que la relación nunca se habría terminado por completo. Incluso cerraron el tema con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales: "Tenemos primera dama nuevamente".

Hasta el momento, ni Javier Milei ni Fátima Florez hicieron declaraciones sobre estas versiones.

Las declaraciones de Yuyito que volvieron a instalar el tema

El rumor aparece pocos días después de que Yuyito González, expareja del mandatario, hablara públicamente sobre el final de su relación durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

La conductora contó que ambos estuvieron "muy enamorados", aunque reconoció que una fuerte discusión terminó marcando el final del vínculo sentimental.



#Rumores Javier Milei y Fátima Florez: la versión de una reconciliación que crece



👀 Un fuerte rumor volvió a instalar a Javier Milei y Fátima Florez en el centro de la escena. Según trascendió en LAM, el Presidente y la humorista habrían retomado la relación tras varios meses… pic.twitter.com/pUvVhXBJ1Z — ANDigital (@ANDigitalOK) July 25, 2026

También reveló que, con el paso del tiempo, retomaron el contacto de manera cordial, aunque aclaró que ya no existe una relación amorosa entre ellos.

Mientras tanto, las versiones sobre una reconciliación entre Milei y Fátima Florez siguen creciendo y generan fuerte repercusión tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito político, aunque por ahora no existe confirmación oficial de ninguna de las partes.