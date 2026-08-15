Colapinto quedó a un paso de la Q3 y largará 13° en Hungría: Alpine mostró una mejora, pero no alcanzó

Franco Colapinto volvió a mostrar un buen nivel en la clasificación del Gran Premio de Hungría, pero no le alcanzó para meterse entre los diez mejores. El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 y largará desde la 13ª posición en la carrera de este domingo.

Después de un fin de semana que comenzó cuesta arriba, Colapinto consiguió recuperarse y fue competitivo durante la clasificación. Sin embargo, en un circuito donde las diferencias son mínimas, unas pocas décimas terminaron dejándolo fuera de la definición por la pole.

Only looking ahead to tomorrow's #HungarianGP 🇭🇺



Starting P12 and P13, there's all to play for... pic.twitter.com/jxbXHMzW06 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 25, 2026

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, volvió a imponerse en la interna del equipo al finalizar 12°, apenas un puesto por delante del argentino.

Todo por definir en la carrera

Más allá del resultado, la clasificación dejó sensaciones positivas para Alpine, que mostró una evolución respecto a las primeras prácticas y mantuvo a sus dos autos muy cerca de la zona de puntos.

Ahora el desafío estará en la carrera. El Hungaroring es uno de los circuitos más difíciles para adelantar, por lo que la largada, la estrategia en boxes y cualquier incidente podrán ser determinantes para que Colapinto gane posiciones.

El argentino buscará aprovechar cada oportunidad para acercarse al top diez y sumar un buen resultado en una temporada donde continúa acumulando experiencia frente a los mejores pilotos del mundo.