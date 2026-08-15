Juanfer Quintero se va de River: “Nunca traicioné mis principios”

El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual, por lo que el talentoso enganche colombiano deja la entidad Millonaria tras disputar el Mundial 2026 con Colombia.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, expuso la institución a través de un comunicado.

𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/TNz6yaeySz — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Asimismo, River Plate deseó “a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”.

Vale mencionar que en los últimos días el futbolista había vertido fuertes críticas al director técnico, Eduardo Coudet, mientras estaba de licencia.

“Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio. Están instalando algo porque yo no he hablado con el entrenador tampoco”, disparó al desestimar los cuestionamientos a su licencia tras la Copa del Mundo.

Y completó: “El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui, entonces si lo dijo, lo habrá sentido así, pero seguramente no tenga conocimiento de la situación porque el 30 tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”.

Críticas de Pablo Lunati

El exárbitro Pablo Lunati, muy identificado con River Plate, esbozó cuestionamientos y el propio jugador le salió al cruce.

“¿Quién es Juanfer? ¿el Beto Alonso?” y “se está yendo tres veces mal de River, ya está”, fueron algunas de las declaraciones.

Ni lerdo ni perezoso, Quintero le saltó a la yugular: “Pablo dejá de vender humo amigo… mejor quédate callado. Igual puedes salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018, peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio, así que no vengas con esas porque te respeté hasta que te metiste en lo que no debes”.

“Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía”, recalcó.

“Y solo siéntete orgulloso que ahora sacás el pecho diciendo que sos de River, porque lo que hicimos e hice fue eterno y todo lo mundo lo vio. Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo y menos el carácter. Eterna será mi historia en el club”, remató.