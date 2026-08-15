Mar del Plata: acusaron a un joven de robar, quiso escapar en colectivo y fue golpeado por varios pasajeros

Un presunto delincuente que intentó escapar en un colectivo tras cometer un robo callejero fue reconocido por pasajeros de la unidad y terminó siendo golpeado por varias personas en un episodio de extrema violencia que quedó registrado en video.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando el joven abordó un interno de la línea 555 en la zona de avenida Jacinto Peralta Ramos y Carasa. Según trascendió, acababa de protagonizar un robo en la vía pública y buscaba alejarse del lugar.

Sin embargo, uno de los pasajeros lo identificó y comenzó a increparlo. "Rastrero", le gritó, mientras otros ocupantes del colectivo le exigían que descendiera de la unidad.

Ante la negativa del sospechoso, uno de los hombres comenzó a golpearlo y, en pocos segundos, varios pasajeros se sumaron a la agresión.

La golpiza quedó grabada

Las imágenes muestran la brutal secuencia dentro del colectivo. En medio de la confusión, una mujer debió subirse a un asiento y pasar por encima del joven, que ya estaba tendido en el piso, para alejarse del lugar donde se desarrollaba el ataque.

#Video 📹 Brutal episodio en Mar del Plata



Un joven acusado de haber cometido un robo callejero intentó escapar a bordo de un colectivo de la línea 555, pero fue reconocido por pasajeros de la unidad. La situación derivó en una agresión dentro del transporte, en un hecho que… pic.twitter.com/7ffZdSsGmr — ANDigital (@ANDigitalOK) July 25, 2026

Otra pasajera intentó detener la golpiza y reclamó a los agresores: "Pará, cómo le van a pegar así", mientras continuaban los golpes y los gritos.

El acusado quedó inmóvil sobre el piso del transporte y debió ser asistido de urgencia por personal médico antes de ser trasladado a un centro de salud.

Tras la intervención policial, el colectivo retomó su recorrido habitual. La fiscalía de turno trabaja para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades tanto en el presunto robo que dio origen al episodio como en la agresión sufrida por el joven.