Intentaron robar en la casa de Daniel Scioli: cayó un ex custodio acusado de liderar la banda

Un violento intento de robo tuvo como víctima al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien se encontraba en su casa de Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en la propiedad durante la madrugada del miércoles.

Según trascendió de la investigación judicial, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Al menos cuatro hombres llegaron al lugar en un automóvil y tres de ellos descendieron con máscaras de payaso, guantes y armas de fuego, mientras un cuarto integrante permanecía al volante.

De acuerdo con la pesquisa, los sospechosos conocían el sistema de acceso al predio. Los investigadores sostienen que el líder de la banda es un ex efectivo de la Policía Bonaerense que años atrás integró la custodia de Scioli, por lo que sabía dónde se encontraba el mecanismo para abrir el portón principal.

Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes avanzaron hacia la vivienda, donde el funcionario descansaba. Sin embargo, fueron detectados por los custodios que se encontraban de guardia en un puesto de seguridad ubicado dentro del predio.

Al advertir la presencia de los intrusos, los agentes dieron la voz de alto. Según la reconstrucción del caso, uno de los delincuentes respondió apuntando con una pistola calibre 9 milímetros hacia los efectivos. A pesar de ello, los custodios mantuvieron la cobertura y, tras una nueva advertencia, la banda desistió del asalto.

Los sospechosos escaparon a la carrera, abordaron el vehículo en el que habían llegado y huyeron del lugar sin lograr ingresar a la vivienda ni sustraer pertenencias.

Dos detenidos y dos prófugos

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a los testigos.

Como resultado de las tareas investigativas, en menos de un día fueron detenidos dos sospechosos. Uno de ellos fue identificado como Braian Orona, señalado como el presunto líder de la organización y ex custodio de Scioli cuando el dirigente se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El segundo arrestado es el propietario del automóvil utilizado para llegar hasta la vivienda. Ambos quedaron imputados por tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa, los investigadores secuestraron prendas de vestir y las máscaras de payaso que, según la acusación, fueron utilizadas durante el intento de asalto.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda ya fueron identificados y continúan siendo buscados por las autoridades.