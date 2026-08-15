Lionel Messi reapareció tras la final del Mundial y sorprendió a los hinchas de un equipo rosarino

Después de varios días de absoluto bajo perfil tras la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a aparecer en público. El capitán de la Selección argentina eligió un escenario alejado de los grandes estadios y los flashes internacionales: asistió a un partido de la Primera C Metropolitana para alentar a Leones FC, el club impulsado por su familia.

La presencia del rosarino generó una enorme repercusión en redes sociales y rápidamente las imágenes comenzaron a viralizarse.

Fue la primera vez que se mostró públicamente desde la caída de Argentina ante España en la definición disputada el pasado domingo en Estados Unidos.

Messi fue a ver a Leones FC junto a sus hijos

El astro argentino llegó al Estadio Antonio Di Giacomo, donde Leones hizo de local frente a Central Córdoba de Rosario por la 21ª fecha del campeonato de Primera C.



#Sorpresa ¡Bienvenido, capitán! 🇦🇷🫡 Lionel Messi reapareció en Rosario



Después de varios días de bajo perfil tras la derrota de la Selección argentina ante España, Messi volvió a mostrarse en público en un partido de Leones FC.



⚽ Leo siguió el encuentro desde una de las… pic.twitter.com/k7NigzempQ — ANDigital (@ANDigitalOK) July 25, 2026

Vestido con un abrigo negro, capucha y un mate en la mano, Messi siguió el encuentro desde una de las tribunas acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, manteniendo un perfil muy bajo durante toda la jornada.

En lo deportivo, la tarde no terminó de la mejor manera para el equipo de la familia Messi. Leones perdió 2 a 0 frente al conjunto rosarino, aunque continúa en los puestos de protagonismo de la Zona B.

El club de la familia Messi

Leones FC debutó este año en la Primera C y forma parte de un proyecto deportivo impulsado por la familia del capitán argentino.

La institución es presidida por Matías Messi, uno de los hermanos mayores del futbolista. También integran la dirigencia su hermana María Sol Messi y su sobrino Tomás Messi, quienes ocupan distintos cargos dentro del club.

El encuentro dejó además una particularidad que llamó la atención de los hinchas. En Central Córdoba de Rosario fue titular Joaquín Messi, mediocampista de 24 años que lució la camiseta número 10.

Aunque comparte apellido con el capitán de la Selección, no existe ningún vínculo familiar entre ambos.

El futbolista, formado en las inferiores de Newell's, ya había contado años atrás que suele recibir preguntas sobre un supuesto parentesco con Lionel, aunque siempre aclaró que se trata simplemente de una coincidencia.