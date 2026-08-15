Myriam Bregman advierte que al Gobierno le molesta “muchísimo” la cruzada por Malvinas

La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, consideró que al Gobierno de Javier Milei le incomoda el reclamo por la soberanía argentina en Islas Malvinas, revigorizado por la exhibición de una bandera por los jugadores de la Selección tras el partido ante Inglatera por el Mundial, situación objetada inmediatamente por La Libertad Avanza.

“Al Gobierno le molestó muchísimo lo de Malvinas, está linkeado con que Milei es un chupamedias y también de la OTAN, que tiene una base en Malvinas”, puntualizó la legisladora y abogada en causas por derechos humanos.

“Cuando vino (el entonces jefe de Gabinete) Manuel Adorni (al recinto) le preguntamos por el petróleo en Malvinas y contestó una generalidad”, recordó Bregman.

En este sentido, indicó que “no cualquiera tiene una empresa petrolera que está haciendo semejante exploración, que puede ser algo que cambie la energía, un lugar donde sacar petróleo en el mundo”

“El Gobierno sabe que es un tema querido por el pueblo, pero a su vez va en contra de sus alianzas internacionales, fundamentalmente con Israel”, finalizó la parlamentaria de izquierda.