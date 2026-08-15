Campaña gratuita en el Hospital Alemán para prevenir el cáncer bucal

El Servicio de Odontología del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida Pueyrredón 1640) realizará una campaña de prevención del cáncer bucal con examen estomatológico gratuito los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2026, de 8 a 13 hora. Serán consultas sin cargo, destinadas al público en general, con turno previo al (011) 4827-7068.

“El cáncer bucal puede desarrollarse en los labios, la lengua, las encías, la cara interna de las mejillas, el paladar y el piso de la boca. Su forma más frecuente es el carcinoma de células escamosas. Una de sus dificultades es que, en etapas iniciales, puede no producir dolor: que una lesión no duela no significa que sea benigna”, explicó la doctora Laura Cecilia Werner (MN 27288), especialista en estomatología del Hospital Alemán.

Argentina en números: incidencia, mortalidad y prevalencia

Las estimaciones más recientes de GLOBOCAN para 2024 indican que en Argentina se produjeron 1.341 nuevos diagnósticos de cáncer de labio y cavidad oral y 593 muertes por esta causa. Esto equivale, en promedio, a casi cuatro nuevos diagnósticos y más de una muerte por día.

La prevalencia a 5 años (es decir, las personas que seguían vivas y habían recibido el diagnóstico durante los cinco años previos) fue estimada en 4.031 casos, equivalente a 8,8 personas por cada 100.000 habitantes. Estas cifras corresponden específicamente a “labio y cavidad oral”; no incluyen otros tumores de cabeza y cuello, como orofaringe o laringe.

En el mundo, GLOBOCAN 2024 estimó 452.205 nuevos casos y 194.108 muertes por cáncer de labio y cavidad oral. La enfermedad ocupa el puesto 14 por incidencia y el 15 por mortalidad entre los tipos de cáncer analizados globalmente.

Señales de alerta que no conviene esperar

La consulta debe realizarse especialmente cuando alguno de estos cambios persiste, se repite o no mejora:

· Una lastimadura o úlcera que no cicatriza.

· Una mancha o placa blanca, roja, parda o negra que no desaparece.

· Un bulto, una dureza o un crecimiento en la boca o el cuello, con dolor o sin él.

· Molestias persistentes en el borde de la lengua, el piso de la boca o debajo de una prótesis.

También puede presentarse en personas jóvenes

Aunque el cáncer bucal sigue siendo más frecuente en adultos de mayor edad, un estudio multicéntrico argentino publicado en 2025 analizó 124 pacientes menores de 45 años atendidos en nueve centros de medicina oral del país. La edad media al diagnóstico fue de 36,25 años y el 60 % de los casos correspondió a varones.

En ese grupo, el borde lateral de la lengua fue el sitio afectado con mayor frecuencia (68 %) y la presentación clínica más habitual fue una lesión ulcerada (42 %). Además, una proporción importante de los tumores que aparecieron sin una lesión potencialmente maligna previa se diagnosticó en estadios avanzados. Estos datos describen a los pacientes jóvenes estudiados; no deben interpretarse como prevalencia en la población general ni, por sí solos, como prueba de que la incidencia esté aumentando.

Factores de riesgo y situaciones que requieren control

El tabaco y el consumo de alcohol son los principales factores de riesgo evitables. Cuando se combinan, el riesgo aumenta. También deben considerarse la exposición solar crónica en los labios, los antecedentes de lesiones potencialmente malignas, los antecedentes personales de cáncer bucal y, para determinados tumores de la orofaringe, la infección por VPH.

Los dientes con bordes filosos, las prótesis desadaptadas y otros traumatismos persistentes deben corregirse y controlarse. No toda irritación produce cáncer, pero una lesión que persiste no debe atribuirse automáticamente al roce ni dejarse sin evaluación profesional.

Qué se puede hacer para prevenir y detectar a tiempo

· No fumar ni utilizar productos de tabaco.

· Evitar o reducir al mínimo el consumo de alcohol.

· Usar protección solar también en los labios cuando haya exposición prolongada.

· Mantener controles odontológicos periódicos, incluso cuando no hay dolor.

· Revisar y ajustar prótesis, restauraciones o piezas dentarias que lastimen.

· Consultar sin demora ante una lesión, mancha, bulto o dureza persistente.

Una revisión breve puede marcar una diferencia

El examen estomatológico es simple, no invasivo y permite observar zonas que suelen pasar inadvertidas. Si se detecta una alteración, el profesional puede indicar seguimiento, corregir factores traumáticos o derivar al especialista para estudios complementarios. La campaña no reemplaza el control odontológico habitual, pero ofrece una oportunidad concreta de prevención y detección precoz.

