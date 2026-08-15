Policía de la Ciudad resistió el robo de su moto en José C. Paz: abatió a un ladrón e hirió a otro

Un delincuente murió este viernes y otro resultó herido de gravedad tras un intento de robo ocurrido en la intersección de Ruta 8 y Chile, en el límite entre los disritos bonaerenses de José C. Paz y Malvinas Argentinas.

La víctima del intento de asalto fue un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de 28 años, quien se encontraba de franco, cuando fue interceptado mientras circulaba en su moto por los delincuentes con fines de robo.

En esas circunstancias, el policía utilizó su arma reglamentaria para resistirse por lo que se produjo un enfrentamiento, producto del cual uno de los sospechosos murió en el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, los dos delincuentes se desplazaban en una motocicleta Honda Tornado de color negro e intentaron sustraerle a punta de pistola las pertenencias al uniformado -de civil-, quien dio la voz de alto y efectuó varios disparos contra los motochorros.

Mientras uno de los ladrones murió en el lugar, su cómplice cayó a pocos metros y fue trasladado al Hospital Mercante de José C. Paz, donde permanece internado con custodia policial.

Cabe cosignar que el oficial de la Policía de la Ciudad quedó en libertad, al considerarse, a priori, que actuó en legítima defensa. En tanto, en poder del delincuente fallecido los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, la cual no registraba pedido de secuestro.

Resta precisar que la escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI N.º 18 de Malvinas Argentinas.