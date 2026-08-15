Colapinto explotó por radio en Hungría y apuntó contra Alpine

El Gran Premio de Hungría dejó otra imagen que refleja el difícil presente de Alpine. En plena carrera, Franco Colapinto explotó por radio contra su equipo luego de una estrategia que lo hizo perder tiempo y posiciones tras su primera detención en boxes.

El momento ocurrió en la vuelta 16, cuando el piloto argentino ingresó para cambiar neumáticos. Al regresar a la pista quedó atrapado detrás de varios autos y rápidamente manifestó toda su frustración.

"¿Esto es en serio?"

La comunicación entre Colapinto y su ingeniero de pista, Stuart Barlow, no tardó en viralizarse entre los fanáticos de la Fórmula 1.

Visiblemente molesto, el argentino lanzó una pregunta que resumió su enojo con la estrategia elegida por Alpine.

"¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?", reclamó por radio.

Desde el muro intentaron calmarlo de inmediato. Su ingeniero le respondió que mantuviera la concentración y le explicó que la apuesta del equipo era aprovechar el mejor rendimiento de los neumáticos nuevos para recuperar terreno en las vueltas siguientes.

Un domingo para el olvido

La estrategia no dio resultado. Colapinto nunca pudo encontrar el ritmo necesario para avanzar y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15° puesto, lejos de la zona de puntos.

Al finalizar la competencia, el piloto argentino también apuntó al rendimiento del auto y aseguró que el Alpine fue muy difícil de manejar durante toda la carrera.

"Faltó ritmo. No tenía grip y el balance del auto era muy complicado", resumió tras bajarse del monoplaza.

Ahora llega el receso

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes de las vacaciones de mitad de temporada de la Fórmula 1.

La categoría volverá a la actividad entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, donde Colapinto buscará dejar atrás un fin de semana frustrante y volver a pelear por los puntos junto a Alpine.