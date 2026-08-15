Sin anuncios, Milei se vanaglorió ante la Sociedad Rural de haber liberado al campo

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este domingo del acto inaugural de la 138ª Exposición Rural, realizada en el predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde aseguró que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, aunque no tuvo ningún anuncio de fuste para el sector.

El líder libertario ratificó que el Gobierno continuará avanzando con reformas orientadas a consolidar la estabilidad económica, reducir la presión tributaria y liberar el potencial productivo del sector agropecuario. “Nuestra única labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”, afirmó ante productores y dirigentes rurales.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la transformación del sector ya comenzó a reflejarse en resultados concretos y destacó que la campaña 2025-2026 alcanzó una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y una cosecha histórica superior a los 164 millones de toneladas de granos. Además, remarcó el crecimiento de las exportaciones agroindustriales, la apertura de nuevos mercados internacionales y el desempeño récord de la producción cárnica.

Milei definió al campo como “el origen de la civilización” y afirmó que “cuando la política ataca al campo, no ataca un sector: ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás, la base de nuestra Nación”.

En este sentido, sostuvo que “gracias a la producción agrícola es que el Nuevo Mundo pudo independizarse del Viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental”, y reivindicó el rol histórico del agro en el desarrollo económico del país.

El Presidente también ratificó la continuidad del proceso de reducción de los derechos de exportación, con un cronograma de bajas graduales para los principales cultivos hasta 2028, y aseguró que el equilibrio fiscal permitirá seguir disminuyendo la carga tributaria sobre el sector. Asimismo, destacó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno en el Congreso, destinado a fortalecer la seguridad jurídica y promover nuevas inversiones en el agro.

En otro tramo de su mensaje, repasó las principales medidas implementadas desde el inicio de la gestión, entre ellas la eliminación del cepo cambiario y del Impuesto PAIS, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la desregulación de la actividad agropecuaria, la simplificación de trámites, la privatización del Belgrano Cargas, la apertura de más de 500 mercados para productos argentinos y distintas iniciativas destinadas a reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del sector.

Discurso del Presidente Javier Milei en la 138° inauguración de la exposición de La Rural. pic.twitter.com/hjAb5iNKOM — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 26, 2026

Finalmente, Milei afirmó que la Argentina cuenta con las condiciones para duplicar su producción de granos y alcanzar las 300 millones de toneladas, al tiempo que sostuvo que “el campo que se viene va a producir récord tras récord, gracias a que el Estado, por fin, se corrió del medio”. Tras sus palabras, dejó oficialmente inaugurada la 138ª Exposición Rural Argentina.

El mandatario ingresó al predio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Participaron también del acto el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; ministros, gobernadores, senadores y diputados nacionales.

