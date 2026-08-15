El embajador de EEUU relativizó los aranceles: “Trump es amigo del pueblo argentino”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se desentendió del tratamiento de la Ley de Tierras en el Senado de la Nación, al plantear que “es cuestión doméstica de Argentina”, al tiempo que se mostró contento por estar presente en la inauguración de la Exposición Rural en Palermo.

“Los Estados Unidos siempre tiene un interés en todo, pero eso es una cuestión doméstica. Nosotros estamos apoyando a este Gobierno y lo que quiere este Gobierno nosotros vamos a respaldarlo”, expuso ante el medular proyecto de la admimistración libertaria.

En cuanto a su presencia en el predio ferial, explicó que le dio premios a “caballo americanos que también se crían aquí en la Argentina”.

Consultado por la imposición nuevamente de aranceles por parte de Donald Trump a la Argentina, pero en menor medida respecto de otros países, el máximo representante diplomático de la potencia norteamericana indicó que el líder republicano “bajó los aranceles a Argentina porque él se siente amigo del pueblo argentino. Brasil está por otro camino, estoy de acuerdo con eso”.

“Queremos finalizar las diferentes partes del acuerdo que tenemos. Hay dos o tres otros asuntos que hay que finalizar, pero nosotros estamos apoyando eso y apoyando a menos aranceles para el pueblo argentino”, completó Lamelas.

